Márcia Travessoni (Gente)

00:00 · 08.04.2017

Confraternizando em restô da Varjota, Bel e Osler Machado, Celma e Antônio José Bitar, Rose e Eliseu Batista Filho. /// Regina Alice, Danísio e Eduardo Correa vistos na Cavalieri, em fim de tarde, degustando um bom vinho.

Novo vice-presidente do Tribunal Federal Regional da 5ª Região (TRF 5) - que tem jurisdição nos estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, o desembargador cearense Cid Marconi (...). Na foto acima, ele está com a esposa, Joyce Marconi, com o presidente do TRF 5, desembargador Manoel de Oliveira Erhardt e esposa Vera Lúcia, e com o também desembargador federal Paulo Machado Cordeiro, e a esposa Maria Deusinea Cordeiro. Foto: Juliana Galvão

Rejane e Amadeu Façanha, com os filhos Ana Carolina e Felipe, vieram de Brasília para o aniversário do pai dela, Austregésilo, que será comemorado domingo, no sítio da família, no Eusébio. ///São aniversariantes deste fim de semana Diana Ferreira Gomes, Rita Cruz, Humberto Fontenele, Sérgio Liebmann, Valéria Quinderé, Victor Frota Pinto e Tânia Teixeira.

Em festa

Mafrense Eventos grifa o cerimonial do casamento de Ticiana Pimentel e Paulo Maciel. Os noivos trocam alianças na Igreja Nossa Senhora do Líbano e recepcionam os convidados no L'Ô 142. Bolo do Bom Bocado, décor de Juliana Capelo e música de Gustavo Serpa, Fran e Diego e Dj Isadora Capelo. ///Neste sábado, Ana Cecília Frota Portela dançará a valsa de seus 15 anos em festa no Salão Maggy do Teka's Buffet. Coordenação de Fátima Arruda e decoração da equipe de Karla e Kátia Maggy.

Giro

Após a palestra de Igor Queiroz Barroso na CDL, Aline Félix Barroso e a presidente da Adece, Nicolle Barbosa, compartilharam ideias empreendedoras (1). /// morando atualmente no Rio de Janeiro, Rebeca Sampaio esteve em Fortaleza especialmente para o aniversário de Felipe Rocha – e usou look de sua marca na festa (2). /// cearense que brilha no exterior, o professor da Universidade Internacional da Flórida (FIU), Ronaldo Parente, recebeu, junto de gestores da instituição e embaixadores, o ministro da Educação, Mendonça Filho, para discutir parcerias em colaboração com o recém-criado Instituto de Estudos Brasileiros, sediado na FIU (3). /// André Parente soprou as velinhas em jantar intimista organizado pela esposa Ticiana Barreira. À noite reuniu a família e os amigos mais próximos do casal(4).

Aline Félix Barroso e Nicolle Barbosa (1)

Daniela Eloy, Rebeca Sampaio e Lina Parente (2)

O ministro Mendonça Filho, Ronaldo Parente, o embaixador Adalnio Senna e o presidente da FIU, Mark Rosenberg (3)

Ticiana Barreira e André Parente (4)

Destaque

Rafael e Silvinha Leal, acompanhados do pequeno Sylvio, fizeram tour por Lisboa e Fátima, em Portugal. A Semana Santa deles será em Quixeramobim, na fazenda dos pais de Silvinha.

Costuras

Especialista em vestidos para casamentos, a estilista Simone Jucá traduz, em seu delicado trabalho manual, um pouco da personalidade e dos anseios de cada noiva, pautada por um objetivo: chegar à perfeição. Foto: Glauber Albuquerque.

Como começou sua relação com costura e estilismo?

Começou desde criança, fazendo roupas de bonecas, e todos ficavam encantados, isso foi me influenciando. Quando casei, comecei a confeccionar as roupas dos meus filhos.

Você herdou esse dom de alguém da família ou foi uma vocação individual?

Herdei do meu pai e das minhas tias paternas, que eram artistas manuais, e da minha mãe, que fabricava nossas próprias roupas, que eram muito admiradas em Guaramiranga, cidade onde nasci.

Quando começou a trabalhar profissionalmente como estilista?

Fui incentivada por uma grande amiga, Regina Alice Arruda Correia, em meados dos anos 1975. Ela amava as roupas que eu fazia. Depois, fui costurando para outras pessoas, para as filhas das minhas amigas e o negócio foi dando certo. No começo, era eu sozinha, hoje, tenho 16 funcionárias.

E em que momento decidiu se especializar em noivas? Por quê?

Minhas amigas começaram a casar suas filhas e me pediam para confeccionar os vestidos delas.

Qual foi a primeira noiva que você vestiu?

As filhas da Elisa Gradvohl. Foi, assim algo maravilhoso, e fiquei muito emocionada pelo fato de elas confiarem em mim para fazer o vestido de um momento tão especial como o casamento.

Quais as peculiaridades em lidar com os desejos das noivas? É difícil?

É difícil sim, mas tenho a facilidade de captar os desejos e sonhos delas, e transmití-los para o desenho, onde é iniciado a realização do sonho delas.

O que não pode faltar em um vestido de noiva assinado por você?

A perfeição. Na verdade, a gente não consegue chegar à perfeição total, mas tem que procurar. Não deixo passar nada, nem uma ruguinha no tecido, até as minhas anáguas têm acabamento impecável.

Quanto tempo, em média, um vestido leva para ser produzido? Quantas provas são necessárias?

Depende do vestido, mas varia de três a seis meses, em média. Normalmente são necessárias umas cinco provas, variando de vestido para vestido, até atingir a perfeição.

Teve algum vestido que lhe marcou mais?

Vários me marcaram, mas o que a Solange Almeida (cantora de forró) usou no casamento foi um dos que me marcou bastante, pela joia que ele ficou. É um vestido moderno e tem 45 mil cristais, eu não sei nem calcular o valor dessa peça.

E tem algum causo inusitado em todos esses anos?

Tem vários! Mas lembro de uma vez em que fiz um vestido de 15 anos para uma cliente e, horas antes da festa, enquanto tirava fotos, ela abriu um buraco de 30cm no vestido. A cerimonialista me ligou dizendo que eu fosse até o buffet levando linha, agulha e tecido. Corri até lá e passei três horas costurando o vestido a mão, mas ficou uma perfeição.

Nas horas vagas, o que gosta de fazer?

Tocar piano.

Quem são seus inspiradores?

Gustav Klimt, pintor austríaco dos anos de 1870, seus quadros me encantam.