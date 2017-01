Márcia Travessoni: Para frente

00:00 · 28.01.2017

Presente no público que assistiu à palestra do economista Ricardo Amorim na Fiec, na última quarta, o empresário Adérito Praça revela acreditar que, assim como apresentado pelo especialista, "as coisas têm, sim, tendência a melhorar neste ano". "É uma crise do Brasil, e sendo algo interno, depende de nós mesmos, da confiança do pessoal", acrescenta. Com expertise no setor de metal, Adérito confia que esse período de retorno -ainda que lento - da economia será fundamental para alavancar, por exemplo, o polo industrial da região do Pecém, puxado pela siderúrgica. "Vão surgir mais empresas e oportunidades de emprego para mão de obra qualificada", avalia.

Com festa inspirada nas histórias de Marsha e o Urso, a pequena Athina comemorou 3 aninhos cercada do carinho dos pais, Bruno e Rebeca Bastos, do irmão Henri, e de Sarah Leal, Márcia Andréa, Silvinha e Rafael Leal.

Roteiros

Com saída marcada para o dia 2 de fevereiro, grupo formado por Rita e Paulo Cruz, Mônica e Ângela Bezerra, Sergei de Castro, Zoia Aires de Moura e André Gadelha, além de amigos de Pernambuco e São Paulo, segue para Myamar, Vietnã, Camboja, Laos e Dubai. Regressam dia 21.

Dia 2, o oftalmologista Abelardo Targino reúne amigos em Salvador, para um passeio de barco, por conta da festa de Iemanjá. Ele permanece na capital baiana até o dia 4, para comemorar seu aniversário com o mesmo grupo.

Bastidores

Os aniversariantes do fim de semana são Onélia Leite, Marcelo de Castro, Regina Basto, Nicolle Barbosa, Aurélio Barbosa, Cibele Campos, Jório da Escóssia Jr. E Letícia Studart. /// A Associação de Jovens Empresários (AJE) de Fortaleza empossa nova coordenação dia 7 de fevereiro, em solenidade na Fiec.

Giro

Patrícia dias promove, até dia 30, em seu Blue D Beach Spa, o Detox Blue, com intensa programação de atividades físicas e alimentação gourmet saudável, além de terapias e massagens (1). /// aniversariante deste sábado, Letícia Studart curte o fim de semana no Cumbuco, onde assiste ao show da carioca Preta Gil no Sun Experience (2). /// denise montenegro é só orgulho do filho, Dado Montenegro, um dos fundadores do Instituto Povo do Mar (Ipom), que promove ações e atividades voltadas para a comunidade do Serviluz, onde ele pratica surfe. "É um exemplo, principalmente pelo tempo diário que ele dedica a essas pessoas", diz a mãe (3).

Patrícia Dias (1)

Ricardo e Letícia Studart (2)

Denise Montenegro (3)

Filosófico

Empenhado na missão de discutir e ressignificar os sentidos da vida, em tempos de turbulência e efemeridades, o filósofo Mário Sérgio Cortella tem inspirado cada vez mais pessoas com seus relatos permeados pela simplicidade. Foto: Nana Higa

Como você descobriu a vocação para as áreas de Filosofia e Educação?

Se entendermos vocação como sendo um apelo interior, isto é, um desejo, desde menino pequeno apreciava ler sobre mistérios e dilemas, o que criou um interesse não só pelo conhecimento mas, especialmente, por contar aos outros e repartir esse mesmo conhecimento. Daí para a Filosofia e Educação, foi só crescer e não parar mais...

Você é ex-monge do convento da Ordem Carmelitana Descalça. O que fez você renunciar à vida religiosa?

Ainda na juventude, queria fazer uma experiência de religiosidade que fosse mais densa, menos superficial, inclusive para entender minhas inquietações nesse campo. Quando entrei na universidade para cursar Filosofia, aos 18 anos, também entrei para o convento e nele permaneci por três anos, quando notei que essa experiência já houvera oferecido as vivências que desejava e que a minha rota futura não era dentro delas permanecer e, sim, a prática da docência e pesquisa fora do âmbito estritamente confessional.

A partir de qual momento você começou a se dedicar à escrita de maneira profissional?

Como a graduação em Filosofia exige extensa atividade de leituras e escritas, essas tarefas foram se tornando mais prazerosas e lapidadas. Meu primeiro livro foi sobre o filósofo Descartes. A partir dele, e após uma década como professor universitário, os outros 30 livros vieram como expressão alegre de comunicação incontida.

Em suas palestras, você costuma dividir episódios do cotidiano familiar. Por que adota esse método?

A capacidade de se apropriar (tornar próprio) dos conceitos e ideias com as quais se tem contato é mais facilitada quando conectadas a situações concretas e exemplares, que permitam que o ouvinte ou leitor entenda como originadas de situações que também ele ou ela vivenciam. Por isso, episódios pessoais, neste caso, têm mais uma caráter didático do que narcísico.

No livro "Por Que Fazemos O Que Fazemos" você aborda a obsessão das pessoas em buscarem um ideal de felicidade, o que pode gerar decepção. Esse é um fenômeno comum na sociedade?

É, sim, bastante comum que pessoas entendam a Felicidade como uma abstração distante, colocada em ponto futuro ("um dia serei feliz") em vez de acolher os momentos em que ela emerge, e ela emerge. Não é sempre, não é o tempo todo, a vida tem turbulências e agruras, mas não tem só isso.

Quem são seus inspiradores, na vida e no trabalho?

Sócrates, Sidarta Gautama, Jesus de Nazaré, Tomás de Aquino, Descartes, Irmã Dulce, Nelson Mandela, Paulo Freire.

Um sonho que ainda não realizou.

Ensinar os três netos que tenho até agora (Anna Luisa, Antônio e Rafael) a jogarem pião, correr pelo braço, tal como aprendi com meu pai, Antônio, e com o pai dele, Etore.

Uma viagem.

Atravessar a Reserva do Taim, no Rio Grande do Sul, de madrugada, chegar até o Chuí logo cedinho e caminhar ao nascer do Sol em direção ao Uruguai.

Um livro.

Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato

Uma personalidade que gostaria de conhecer.

Entre os vivos, Jimmy Carter.

Destaque

Danielle e Valdísio Pinheiro em dias festivos: na sexta, completaram 27 anos de casados - união inspiradora, diga-se de passagem-, e na segunda, Valdísio comemora nova idade.