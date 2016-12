Márcia Travessoni: Novas auroras

00:00 · 31.12.2016

Em junho deste ano, o chanceler Airton Queiroz - na foto com a reitora da Unifor, Fátima Veras, o prefeito Roberto Cláudio e o governador Camilo Santana - abriu a exposição Coleção Airton Queiroz, expondo parte de seu acervo, que faz um panorama da história da arte brasileira e internacional. Na abertura da mostra, o chanceler foi elogiado por vários críticos de arte, que consideram a exposição "um ato de generosidade com o público".

Neste fim de ano, dois sentimentos, em especial, marcam meu coração: gratidão e fé. Gratidão por todas as bênçãos recebidas em 2016, pelas conquistas e pela companhia de vocês, leitores. Fé em dias melhores; na força divina para nos ajudar a receber as surpresas - boas ou ruins - que 2017 certamente prepara para cada um de nós; e fé nas pessoas. Que neste novo ano, consigamos levar mais alegria em nossos corações e não nos esqueçamos de praticar o bem, principalmente, nas pequenas atitudes diárias e com todos que nos cercam. Também desejo paz em 2017, na vida de cada um de nós, em nossas relações, e também nos cenários políticos e nos territórios conflituosos, no nosso País e mundo afora. Que possamos, ainda, nos conectar cada vez mais uns com os outros e com a natureza, em harmonia com o que há de melhor no mundo. Feliz ano novo!

Em festa

Fabiana, Roberto, Luís Eduardo e Gabriela Coretti, José Benevides e Lúcia Lustosa, Rejane Belchior, Geraldo Munguba e filhos encontram-se no Wellness Resort, no Porto das Dunas. Já Sellene e Max Câmara foram para Orlando e Miami, com Marcelle e Zelma Câmara.

Na expectativa do nascimento de mais um netinho, Rita e Paulo Cruz curtirão a virada do ano no Réveillon privê de Kayve Machado, com Ana e Henrique Alcântara, Fátima e Cláudio Henrique Câmara.

Registros

De Nanette e Leonardo Pimentel, Marize Castelo Branco ganhará de presente o segundo neto, que será batizado com o nome de seu saudoso marido, Antônio Carlos Castelo Branco de Castro. /// Lúcia Pierre, Napoleão Nunes Maia, Wilson Loureiro e José Rangel são os aniversariantes deste fim de semana.

Como de costume, Erilan e José Maria Girão celebraram o Natal com ato litúrgico para a família com direito a ceia, árvore, presépio, parabéns ao Menino Deus e procissão com cortejo dos netos. Neste ano, o neto caçula Mateus esteve vestido de anjo, conduzindo a imagem de Jesus, além da apresentação de Erilan ao piano, acompanhada pela violonista Rejane Cortez tocando Noite Feliz.

Retrospectiva

O Clima de boas vibrações para o ano que chega inspira também o resgate dos bons momentos registrados pela coluna ao longo de 2016. Um deles foi a abertura da exposição Coleção Airton Queiroz, com parte do acervo do chanceler, e que rendeu a ele diversas homenagens, como o título de Homem do Ano nas Artes, Cultura e Educação (1). /// amanda távora e Leonardo Vidal protagonizaram um dos casamentos mais memoráveis deste ano. Após uma cerimônia mais reservada na Igreja do Pequeno Grande, os noivos fizeram uma festa para centenas de convidados na Mansão Rizzato, na Taíba, que foi transformada em um verdadeiro paraíso de orquídeas para o evento (2). /// Tane Albuquerque comemorou, em 2016, os 30 anos de sua Meia Sola, empresa de sucesso que ela comanda, hoje, ao lado dos filhos - três décadas que foram, aliás, muito bem festejadas com as amigas, clientes e parceiros (3). /// Afrânio Barreira experimentou, neste ano, um crescimento ímpar da rede de restaurantes Coco Bambu, coroado com a conclusão da unidade de Miami, nos Estados Unidos (4). /// Ana Carolina Fontenele trouxe mais um conceito de luxo para a Capital com sua Diamond Design, espaço que cresceu em 2016 e foi - e continuará sendo, em 2017 - ponto de encontro de fashionistas e marcas de peso (5).

Amanda Távora e Leonardo Vidal (2)

Ângela Cunha, Stella Rolim, Tane Albuquerque e Ana Maria Pessoa (3)

Daniela e Afrânio Barreira (4)

Ana Carolina Fontenele (5)

Destaque

Quem também brilhou por aqui em 2016 foram Ricardo e Denise Rolim, presentes nos mais requintados eventos da cidade.

Surfe social

Apaixonado pelo mar, o administrador e surfista Paulo Eduardo Saade Montenegro encontrou, no Serviluz, as melhores ondas e importantes lições de vida em comunidade e crescimento humano - valores que o levaram a fundar o Instituto Povo do Mar (Ipom).

Como surgiu sua relação com o surfe?

O surfe é a minha paixão. O contato com o mar, para mim, é sagrado. Comecei a surfar com 12 anos, na Praia do Futuro, e com pouco tempo entendi que o melhor local para a prática do esporte dentro da cidade eram nas praias da comunidade do Serviluz, pela qualidade e variedade das ondas. Então comecei a frequentar o bairro e acabei tendo contato com a realidade dos moradores de lá.

Quando e por que surgiu a ideia de criar o Instituto Povo do Mar?

A ideia de criar o Instituto Povo do Mar (Ipom) ocorreu em 2010, após eu e três amigos - Aldemir Calunga, Paulo Marcelo e Henrique Marinho - realizarmos algumas ações sociais informais no Serviluz, com a ajuda de outros amigos. Após o sucesso dessas ações, decidimos abrir oficialmente uma ONG para conseguirmos articular atividades realmente necessárias para os moradores, a fim de impactar positivamente as vidas deles.

Quais atividades vocês ofereciam, no início, e quais mudanças queriam ver na comunidade?

A comunidade do Serviluz é considerada um celeiro de surfistas talentosíssimos! Alguns conseguiram serem patrocinados, participar de eventos mundiais e até se consagraram campeões mundo afora mas, pela falta de um planejamento, não conseguiram aproveitar as oportunidades e acabavam na mesma ou em condições até piores do que eles eram antes. Entendendo muito de perto essa realidade, o Ipom entrou na comunidade para oferecer exatamente o que a gente achava que podia ajudar a mudar esse cenário. Decidimos desenhar um projeto de educação complementar à escola com foco na transformação da vida dos jovens (7 a 17 anos). O Ipom começou em 2011, com quatro projetos (surfe, artes visuais, maracatu e psicologia infantil), atendendo 24 alunos. Atualmente, estamos com dois núcleos com atividades diárias com aproximadamente 180 crianças, e com uma lista de espera de quase 100 candidatos.

Qual seu maior aprendizado com esse trabalho?

Eu aprendi bastante! Sempre tive minha formação focada no 2º setor (setor privado), e entrei no 3º setor (ONG's) sem saber o que era. Foi preciso errar várias vezes e dedicar muito tempo nessa luta para estarmos sólidos hoje. Mas, como já dizia Fernando Pessoa, "tudo vale a pena quando a alma não é pequena". E é isso mesmo. Ajudar o próximo é uma causa nobre que merece toda a nossa atenção. A dificuldade de sobreviver no 3º setor é grande, mas quando existe a verdadeira intenção de ajudar nosso irmão e melhorar o mundo, Deus está sempre do nosso lado, fazendo crer na hora de maior dificuldade. Basta ter fé e energia para fazer que dá certo!

Quais as expectativas para 2017?

Estou bastante otimista para 2017! Com o Ipom, com o 3º setor no Estado e com o mundo. Temos que ter sempre esperança. No Ipom, uma das metas é, até o fim do ano, atingirmos o dobro de alunos nos 2 núcleos.

Quem são seus inspiradores, na vida e no trabalho?

Meus avós paternos e maternos foram pessoas bem humildes e, ainda assim, sempre ajudavam os mais carentes, então, acho que isso ficou bastante enraizado na nossa família. Além disso acreditamos que, quanto mais nos doamos, mais recebemos em troca. Tenho muito orgulho de ter nascido numa família que crê na bondade e na esperança de um mundo melhor para todos.