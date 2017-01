Márcia Travessoni: Litoral badalado

00:00 · 07.01.2017

Ana Paula Renault, Helinho Calfat, Paula e Giovane Simões e Hortência,

No Réveillon privê do Essenza Hotel, em Jericoacoara

Com cenários paradisíacos, hospedagens luxuosas e festas que atendiam a todos os estilos, as praias de Jericoacoara, no Ceará, e Trancoso, na Bahia, foram alguns dos destinos mais procurados para o Réveillon. Em Trancoso, a temporada de festas de fim de ano representa 20% do faturamento anual da Haute, empresa que organiza os eventos no oásis baiano.

Já em Jeri, a demanda de hóspedes foi tão intensa que proprietária do Essenza Hotel, Paula Simões, resolveu abrir, em soft opening, algumas suítes da nova unidade hoteleira do grupo. "É o Essenza Dune, um novo hotel, também em Jeri, ainda mais exclusivo, e eu acabei abrindo para alguns clientes mais antigos, mas ainda em soft opening", esclarece ela. E o hotel permanece com todas as suítes ocupadas por todo o mês de janeiro, recebendo empresários e outros nomes influentes de todo o País.

Bastidores

Daniela e Afrânio Barreira finalizando o Coco Bambu lounge&music, cuja abertura será nos dias 13 e14, com apresentação do VJ carioca Marcos Vinícius. /// São aniversariantes deste fim de semana Tânia Holanda, Naura Franco e Luciana Pearce. /// O casamento de Lívia Vasconcelos e Rômulo Roma será no Mansão Lulla's.

Ricardo Bacelar apresenta o show "Concerto para Moviola" no Cineteatro São Luiz, dia 21, às 19h30. O repertório traz uma mistura de clássicos do jazz e é baseado em pesquisas feitas por Ricardo sobre teclados analógicos dos grupos de jazz dos anos 1970 e 1980, sobre a música brasileira e o uso do piano acústico.

Agitos

Em Jericoacoara, as festas com boa música e muita gente bonita começaram logo após o Natal e se estenderam até os primeiros dias de janeiro deste ano, com direito a Réveillon inesquecível. Paloma Fiúza e Victor Oliveira, por exemplo, celebraram a virada de ano na ilha paradisíaca. Já o top Dj cearense Davi Fiúza foi uma das atrações do Corona Sunsets, evento promovido no último dia 28, na Praia do Rancho (1) e (2). /// para curtir os últimos dias do ano que findou e a chegada de 2017 na Bahia, Bia Gradvohl preparou um roteiro que incluiu passeios por Arraial D'Ajuda e Praia de Taípe (3). /// Já em Trancoso, também no litoral baiano, a cearense Lou Montenegro brilhou com um modelo exclusivo assinado pela Uau Conceito, na virada de ano. Ao lado do namorado Álvaro Garnero, um dos fundadores da rede Cafe de La Musique, ela recebeu o novo ano cheia de boas energias, na Miller House (4).

Paloma Fiúza e Victor Oliveira (1)

Davi Fiúza (2)

Amanda Diniz e Bia Gradvohl (3)

Lou Montenegro (4)

Destaque

A top cearense Danielle Pontes também caprichou no look para a virada de ano na Miller House, em Trancoso.

Transformar

Movida por valores que a fazem repensar os processos criativos e produtivos da comunicação e da moda, a publicitária Lívia Salomoni se redescobre à medida em que ingressa em novos projetos e encontra maneiras diferentes de se comunicar

Quando começou a trabalhar com comunicação voltada para o mundo da moda?

Eu me formei em Comunicação Social na Universidade Federal do Ceará e, assim que me formei, fui morar em São Paulo, porque sempre achei o mercado de lá interessante. Trabalhei em agências de publicidade tradicionais e em determinado momento, o Jackson Araújo, que é jornalista de moda, me convidou para trabalhar em um projeto com o Marcelo Rosenbaum, no Capão Redondo, e foi quando tive contato com a Cherry Plus, uma agência digital. Depois disso, comecei a trabalhar nessa agência e com o passar do tempo decidimos nos especializar em comunicação para moda. Foi numa época em que as marcas estavam entrando no mundo digital, o Facebook tinha acabado de lançar o recurso da fanpage, e decidimos ser especialistas no assunto, com jornalistas de moda, antropólogos, designers, e trabalhamos com grandes nomes como Dafiti, Michael Kors, Kate Spade.

No fim de 2015, você ajudou a criar o projeto FIA - oficina de artesãs. Como surgiu essa ideia?

Eu fiquei na Cherry Plus até o fim de 2015, época que coincidiu com o meu momento de ser mãe, e acredito que foi um ciclo que se fechou. Foi quando a Celina Hissa, da Catarina Mina, me chamou para a FIA - oficina de artesãs, um projeto que tem um viés de transformação social e que promove o contato direto dos produtores com os consumidores e valoriza o artesanato cearense. Isso retomava a minha formação na universidade, e me dava a oportunidade de trabalhar com cultura popular. Estávamos f alando de democratização da moda, de consumidores falando direto com a marca, era uma vontade de que eu tinha de trabalhar a moda de outra forma, mais justa e democrática. É um projeto que faz brilhar os meus olhos, conseguimos alavancar um financiamento coletivo e fomos finalistas do prêmio Brasil Criativo, da 3M.

Em quais projetos você está trabalhando atualmente?

O meu 2016 foi importante para entender como se comportava a comunicação para marcas com propósito, e como eu me posiciono nesse meio. Eu voltei a trabalhar com o Rosenbaum e tenho atuado junto à Paula Pinto e Silva com pesquisas de mercado com viés antropológico para marcas como Natura e Nestlé.

Quem são seus inspiradores, na vida e no trabalho?

Acredito que quem mais me inspira hoje são parceiros de trabalho que não têm fama nacional, mas que transformam minha vida e meu fazer. São profissionais extremamente inspiradores: Jackson Araújo, Paula Pinto e Silva, Marcelo Rosenbaum, Celina Hissa, Cris Rosenbaum. Tenho acreditado muito mais na força do fazer coletivo do que na "carreira solo".

Um sonho que ainda não realizou.

Queria voltar a me dedicar à carreira acadêmica (mestrado e doutorado).

Uma viagem.

Sonho em ir para o Japão! Mas amei conhecer o México.

Um livro.

Todos do Ítalo Calvino, meu autor favorito.

E para pensar comunicação e seus processos, Culturas Híbridas, do Canclini.

Uma personalidade que gostaria de conhecer.

Clara Nunes.