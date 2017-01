Márcia Travessoni: Inspiradora

00:00 · 14.01.2017

Danielle Valente Lopes - no centro do clique com Branca e Anik Mourão - às voltas com os preparativos das Bodas de Ouro dos pais, Maria Newma e Walter Valente, dia 28. Para organizar o evento, ela conta com a ajuda da irmã, Vanessa Valente Oliveira.

Personalidade que despertou a admiração não apenas dos norte-americanos, mas de todos os cidadãos que acompanharam seu trabalho, a, agora, ex-primeira dama dos Estados Unidos, Michelle Obama deixou um legado inspirador. Em seu discurso de despedida, no último dia 6, ela falou especialmente aos jovens, exaltando a diversidade da população daquele país e lembrando-os de que a educação é a chave para o sucesso - bandeira que ela defendeu durante todo o governo de Barack Obama. Não há como deixar de citar, ainda, a emocionante declaração que Barack fez a ela, na terça: "Nos últimos 25 anos, você foi não só minha mulher e a mãe das minhas filhas, mas você foi minha melhor amiga".

Por aí

Terry Araújo desfruta nova temporada nos Estados Unidos, visitando familiares e em busca de novidades para seu curso de cerâmica, que será ministrado a partir de fevereiro, no espaço Viva. /// No comando de mesa, no último fim de semana, no Pulcinella, Bismarck e Gláucia Maia, Chiquinho e Cristina Aragão.

Em festa

São aniversariantes deste fim de semana Cláudio Dias Branco, Maria César Nobre, Adriana Arruda, Cíntya Delfino, Renato Bonfim, Andréa Melo Fiúza, Amazônia Albuquerque, Zeneida Rangel, Híder Ponte e Maria Alice Mont'Alverne.

Após o "sim" na Catedral, Janaína Lopes Lemos e George Vidal Bezerra Magalhães brindam a união no Salão Prattes do Teka's, neste sábado, que terá décor de Maggy Decorações. Toca Couto assina os chocolates e Cláudia Philomeno, o vestido da noiva.

Frejat sobe ao palco, este ano, em turnê nacional, apenas com voz e violão. Ele se apresenta em Fortaleza no dia 16 de junho, às 21h, no Teatro RioMar.

Mosaico

Adeptos das comemorações intimistas, Suyanne e Cláudio Dias Branco celebram o aniversário dele, neste fim de semana, com os filhos, no Zorah Beach Hotel, em Guajiru (1). /// Amigas de longa data, Mariana Lima e Lara Correia aproveitam as férias em grande estilo: enquanto Mari curtiu o fim de ano em Fernando de Noronha, Lara está de malas prontas para a Califórnia (2). /// Acompanhada da família, Letícia Pequeno comemorou seu aniversário, dia 11, em Orlando, nos Estados Unidos (3). /// com look assinado pela Água de Coco, a modelo cearense Mirele Vasconcelos brilhou no Cafe de La Musique Cumbuco (4)

Menino do mar

À frente do Mar Menino, Leo Gonçalves - que largou a carreira de publicitário para se tornar cozinheiro - tem como matéria prima os insumos e receitas típicas da cultura cearense e transforma em gastronomia experimental e cheia de surpresas.

Você passou 11 anos em São Paulo, trabalhando com publicidade. O que o fez se interessar pela cozinha?

Desde pequeno eu precisei cozinhar. Acordava cedo, antes dos meus pais, fazia meu café da manhã. Aos 14-15 anos, a avó de um amigo nos ensinou a fazer pão e pé de moleque. Era uma brincadeira, mas a ideia de transformar ingredientes em alimento me fisgou. Depois, fui morar em São Paulo e tive que me virar de novo, e aí a coisa foi tomando forma. Virei blogueiro, comprei livros e investi em equipamentos para estudar isso.

Foi nessa época que surgiu o projeto "Quero ser cozinheiro"? Como funcionava?

Cheguei em São Paulo em 2002. Só em 2013 larguei as agências de propaganda. Fui demitido e aproveitei para fazer a transição. Entrei em contato com vários chefs de cozinha e me ofereci para trabalhar de graça. Deu certo.

Depois das experiências em diversas cozinhas pela América Latina, o que o fez voltar para Fortaleza e abrir seu próprio restaurante?

Eu passei por algumas das melhores cozinhas do mundo, na minha opinião. Epice, Mocotó, Esquina Mocotó, Roberta Sudbrack, Remanso do Bosque, Vito e Central - o 4º melhor do mundo. Depois disso, passei um ano fazendo comida de rua em São Paulo. Sanduíches, hambúrgueres, ceviches, o que desse para cozinhar, sempre em bares e restaurantes de amigos. Foi nessa época que conheci o chef Marco Gil, que na época tocava o Sah Restaurante, em Fortaleza. Depois de um tempo, ele me perguntou se eu queria assumir o lugar do antigo Sah e fazer um novo projeto. Foi quando comecei a considerar voltar. Eu e minha esposa, Dora Coelho, que é arquiteta, começamos a conceituar o restaurante. A ideia (no Mar Menino) é contar a nossa história, fazer a nossa comida. O foco é na comida. E cearense.

Você é um dos chefs que levam adiante o movimento DOC - Denominação de Origem Cearense. Em que isso consiste?

A ideia é usar o máximo de produtos locais. Pesquisar a nossa comida, olhar para a tradição como base, mas sempre mirando na frente. O que queremos é que qualquer um que passe por ali tenha uma noção de que os nossos ingredientes e as antigas receitas podem se refletir em uma gastronomia cearense moderna, de alto nível, sem deixar feio a nenhum grande centro do Brasil ou do mundo. DOC é pertencimento, é orgulho, é a nossa bandeira.

O Mar Menino completou um ano em dezembro. Como foi a receptividade do público cearense?

O começo é sempre difícil, em qualquer negócio. Demora até o público entender que eu sirvo o mesmo que a maioria dos restaurantes (piaba, camarão, tilápia, sirigado, caranguejo, polvo etc.) - apenas me recuso a servir do mesmo jeito. Temos nossa identidade, nosso caminho. Agora, cada vez mais as pessoas têm se interessado pelo novo. E de repente começaram a descobrir que tem algo novo na cidade. Cativamos um público exigente, que tem percebido a nossa qualidade e o compromisso em inovar.

Quem são seus inspiradores, na vida e no trabalho?

Pessoas íntegras, inteligentes, verdadeiras. Essas são as que me inspiram e acrescentam alguma coisa ao pessoal e ao profissional.

Um sonho que ainda não realizou.

Ajudar o nosso Ceará a se tornar uma referência gastronômica no País e no mundo.