Márcia Travessoni (Gente)

00:00 · 22.09.2018

Clicada com Alexandra Pinto, Cláudia Gradvohl comemorou aniversário do jeito que gosta: cercada do carinho das amigas, em uma festa surpresa toda especial articulada por Martinha Assunção, Cristiane Faria, Nara Amaral, Elisa Oliveira, Najla Correia, Amélia Brandão e Ana Vírginia Martins. Filho de Elisa, Victor Oliveira decorou o espaço do evento, misturando orquídeas e outras flores aos docinhos da mesa (1). /// Luciana e Binho Bezerra não cabiam em si de tanta alegria no dia do casamento do filho Rafael, no último fim de semana, em São Paulo (2).



Alexandra Pinto e Cláudia Gradvohl (1)



Marcelo, Rodrigo, Luciana, Rafael e Binho Bezerra (2)

Mood

Em dia com as tendências trazidas a cada temporada nas passarelas, Bruna Pinto apostou em um longo fluido e charmoso, em tom de rosa, para o casamento de Amanda Maia e Bruno Perdigão.

'Viver pra Valer'

Engajada em um movimento que visa motivar as famílias a diminuírem o tempo que crianças e jovens passam em frente das telas de celulares, Ticiana Rolim Queiroz realizou, no último dia 19, o lançamento do Projeto Viver pra Valer, no Teatro RioMar Fortaleza. Com show de Jorge Vercillo, o projeto teve toda a renda arrecadada destinada à construção da sede própria da Escola Waldorf de Fortaleza - uma associação sem fins lucrativos, composta de professores, pais, colaboradores e alunos.

Bastidores

Nicole Pinheiro foi cobrir o Milan Fashion Week, na Itália. Depois, ela prepara a finalização de coleção que desenvolveu em parceria com a estilista Carol Bassi, a ser lançada no fim de outubro.

Celma Prata e Cybele Pontes foram as organizadoras do almoço, da última quarta, para as aniversariantes Denise Montenegro, Dina Avesque, Ester Weyne, Margarida Teles, Nadja Moreira, Neda Gonçalves e Núbia Nogueira.

Beneficente

Terezinha Ary é uma das articuladoras do Grande Bazar das Embaixadoras, marcado para os dias 16 e 17 de outubro, na Casa Cor Ceará. O evento contará com peças do closet de influenciadoras digitais da Capital e terá toda a renda destinada à Santa Casa de Misericórdia.

Personalizada

Em parceria com uma cervejaria mineira, a rede de restaurantes de Afrânio e Daniela Barreira lança uma cerveja própria, criada para harmonizar com o menu da casa. A bebida é leve e pensada para o clima mais quente do Nordeste.

Destaque



Carol Silvera e Eduardo Romcy oficializaram o casamento civil último dia 17, com a presença dos pais Graça e Jorge Romcy e Ana Silveira e Arievlis, e dos avós Zeina Romcy e Edileia Silveira e Carol Silveira e Eduardo Romcy. O religioso será dia 6, na Igreja do Líbano.

Propósito



Idealizador da Imagine Açaí - empreendimento que ele mesmo define como algo que vai além da venda do fruto paraense -, o empresário Marcelo Vieira compartilha o desejo de contribuir para um mundo melhor a partir de pequenas iniciativas em seu negócio. Inaugurada em agosto deste ano, a loja estimula princípios como honestidade, respeito, socialização e cuidados com a natureza.

Você mesmo diz que a Imagine é muito mais que uma loja de açaí. O que ela é, afinal?

É um espaço para reunir pessoas pra que a gente possa estimular a prática do respeito, honestidade, gentileza, amor, e o açaí é uma ferramenta para atrair as pessoas e viabilizar financeiramente o negócio e as ações sociais que ele pretende mover. O propósito não é vender açaí, mas tentar trazer benfeitoria para o mundo através de pequenas ações.

De que forma as preocupações sociais e ambientais ficam evidentes na Imagine?

A gente estimula isso de diferentes formas. Em relação à socialização, por exemplo, dizemos que aceitamos abraços como parte do pagamento pelo açaí, e o simples fato da pessoa ler a plaquinha com essa informação já faz ela abrir um sorriso e iniciar um diálogo. Os nossos potinhos de açaí são ecologicamente corretos, e ainda assim a gente acha que não deve colocar no lixo, por isso, a gente disponibiliza sementes e terra adubada pra, quando o cliente terminar de comer o açaí, ele próprio plantar. É um potinho a menos no lixo e uma plantinha a mais no mundo. Também evitamos ao máximo o uso de plástico na loja e queremos fazer, ao fechamento de cada mês, a doação de parte do nosso lucro para uma instituição de caridade.

Com um iniciativa como essa, você pretende inspirar principalmente qual público: consumidores ou outros empresários?

Meu objetivo maior é inspirar pessoas, e eu acredito que esses dois públicos são importantes, mas tenho consciência de que se eu conseguir influenciar empresas, elas vão conseguir influenciar pessoas com mais velocidade. Eles vão ser meus aliados, e o meu objetivo é contribuir para a melhoria do mundo.

Economicamente falando, esse é um modelo de negócio viável a ponto de estimular outros empresários?

Diante do que eu pesquisei, é viável sim. Existe uma ganância muito grande, por parte dos empresários, de encher os bolsos, mas você consegue ter o seu dinheiro, manter a empresa e ajudar o próximo. Muitas vezes é simplesmente uma visão equivocada de onde economizar e onde gastar mais para obter retorno financeiro e fidelizar clientes.