Márcia Travessoni (Gente)

00:00 · 14.10.2017

Cumplicidade, lealdade, amor e o desejo de viverem, ainda, muitos anos descobrindo a vida juntos. Foi com esses sentimentos que Taciana (com um modelo de Verônica Rodrigues) e Ricardo Cortez renovaram os votos do casamento e celebraram Bodas de Prata, em cerimônia à beira-mar, em Aquiraz. A décor ficou a cargo de Gil Santos, que caprichou nos detalhes florais da festa. Na foto, o casal está com David, Benício e Rebeca Colares e Rafaela e Ricardo Cortez.

Sobrinho de Daniela Barreira, o cantor Leo Russo lança seu novo álbum, com direito a tarde de autógrafos, próximo dia 21, às 13h, no Dom Pastel. Com direção musical do maestro Cristovão Bastos, o mais recente trabalho de Russo é voltado pro samba-canção e tem quatro músicas do cearense Evaldo Gouveia, além de composições de Paulo César Pinheiro e do próprio Leo Russo.

Os caminhos que levam à arte de ser um bom líder são a essência do livro escrito pelo médico Elias Leite, "Líder de Resultado", que será lançado dia 19, às 19h30, na sede da Fiec. /// A diretoria da Associação de Ex-Alunos do Colégio da Imaculada Conceição (Aecic) está bastante empenhada na organização da 6ª edição do tradicional Concerto na Capela, marcado para o dia 21 de novembro, às 19h30, com a participação do Coral Vozes do Outono.

Bárbara Freire, Darlan Leite, Sandra Rocha, Mirtes Antunes, Narcélio Bezerra, Nazaré Sales, Roberto Martins Rodrigues, Salmito Filho e Valter Justa são os aniversariantes deste fim de semana. /// O Athénée foi palco, na última sexta, da festa nupcial de Lina Câmara e Francisco Alexandre Neto. O cerimonial foi de Raquel Rios, o bolo, do Bom Bocado, e os tradicionais bem-casados foram de Célia Bezerra.

No mês das Crianças, o Theatro Via Sul Fortaleza traz "As aventuras de Pinóquio", clássico interpretado pelo grupo Comédia Cearense, para encantar crianças e adultos, com apresentações neste sábado e domingo, e nos dias 15, 21 e 22, sempre às 17h.

A celebração dos 25 anos de amor e companheirismo de Taciana e Ricardo Cortez reuniu, além da família do casal, convidados muito queridos dos dois, no cenário encantador do Aquiraz Riviera, no último fim de semana (1) e (2). /// Filha de Max Câmara, a advogada Manuela Câmara foi surpreendida pelo namorado, o também advogado Thomas Morais, com um pedido de noivado em Mykonos (3). /// Raquel Macedo foi uma das 30 convidadas VIP para o coquetel que marcou o lançamento conjunto das novas coleções da La Vie Joias e da NX, promovido pelas respectivas caps das grifes, Tayra Romcy e Nathália Ximenes (4).



Médica onco-hematologista, professora, escritora, cordelista, repentista e "mulher nordestina", a Dra. Paola Tôrres é também presidente do Instituto Roda da Vida, que trabalha com abordagens integrativas para cuidar de pessoas, e não apenas de doenças.

Como surgiu o Instituto Roda da Vida?

A ideia de fundar o Instituto Roda da Vida brotou da necessidade de "cuidar da pessoa com câncer", não apenas da doença. Eu aprendi na Faculdade de Medicina, na Residência, no Mestrado, no Doutorado, nos congressos, a cuidar de doenças hematológicas. No Pós-Doutorado resolvi fazer diferente, usei a poesia, o cordel e a cantoria para falar de como podemos tratar "as pessoas" que estão vivenciando a experiência do adoecimento com o câncer. O Instituto Roda da Vida se utiliza das técnicas da Medicina Integrativa para auxiliar pessoas nessa situação, assim como seus amigos, familiares e os próprios profissionais da saúde, pois nós também precisamos de ajuda.

De que modo os tratamentos complementares auxiliam para pôr fim ao câncer?

Prefiro o nome abordagem integrativa do que tratamentos complementares ou alternativos. Porque ambas as técnicas são "tratamentos". Tudo aquilo que envolve pessoas deve ser considerado tratamento. É isso que precisamos integrar, os modos de cuidar das pessoas: cirurgia, quimioterapia, radioterapia, meditação, reiki, acupuntura, não se excluem, ao contrário, se aliam, quando pensamos nas possibilidades de tudo que podemos oferecer aos que sofrem. No entanto, essas técnicas precisam ser pesquisadas com seriedade, supervisionadas e avaliadas por muitos olhares, para serem adotadas caso se mostrem efetivas.

O tratamento com Medicina Integrativa não é bem visto por alguns médicos. E os pacientes, como encaram essas abordagens?

Eu penso que muitos colegas desconhecem os avanços da Medicina Integrativa e por isso não dão o devido crédito a algumas práticas. Na UFC, criamos, no Departamento de Medicina Clínica, o Núcleo de Medicina Integrativa, enfim, temos avanços. Alguns pacientes, são apoiados por seus médicos e aderem a muitas abordagens integrativas, que auxiliam muito no tratamento, principalmente na redução do estresse e melhora dos efeitos colaterais do tratamento quimioterápico. Mas ainda há muita resistência por parte de alguns médicos e também por parte de alguns pacientes, mas creio que isso é uma questão de cultura, e leva tempo para se mudar uma cultura.

Existem projetos para incluir a Medicina Integrativa no tratamento oncológico garantido pelo SUS?

O Ministério da Saúde criou uma Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares e essas práticas estão abertas à população. O grande problema é a remuneração oferecida pelo Ministério, que é tão baixa que acaba não permitindo aos centros que ofereçam esse tipo de tratamento porque não conseguem pagar aos profissionais.

Quem são seus inspiradores?

Meus inspiradores são meus alunos e meus pacientes. Meus professores, começando por minha mãe, que é professora e que me alfabetizou e alfabetizou centenas de crianças por esse interior afora e é através dela que presto uma homenagem a todos os professores que alfabetizam crianças e adultos nesse País.