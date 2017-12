Márcia Travessoni (Gente)

00:00 · 16.12.2017

Um dos fotógrafos cujo trabalho compõe a mostra "Na Linha de Frente", em cartaz no Museu da Fotografia de Fortaleza, Gabriel Chaim esteve na Capital para dar continuidade ao ciclo de debates que integra exposição. Silvio Frota e Juan Esteves participaram do encontro.

A presidente do Lide Ceará, Emília Buarque, participou, em São Paulo, da entrega do Prêmio Líderes do Brasil, maior comenda empresarial do País. Na ocasião, ela encontrou a primeira-dama de São Paulo, Bia Dória (1). /// Tradicionalmente recebendo a família em seu charmoso endereço da Beira Mar, Teresa Távora Ximenes antecipou a ceia de Natal para o dia 11, celebrando com alegria a chegada de Jesus (2). /// Mãe do Benjamin e da Ava, Marília Queiroz esbanja charme nas confraternizações natalinas que acontecem na Capital (3).



Pouco depois de sediar a 56ª Feirart, a Praça Luiza Távora recebe mais um evento que destaca o artesanato cearense: a feira Artes do Ceará, que acontece de 20 a 22, das 16h às 22h. A iniciativa é promovida pela Federação das Cooperativas e Associações dos Artesãos do Ceará, com apoio do setor de Artesanato do Grupo Mulheres do Brasil.

Rodrigo Maia viaja nesta semana para Uberlândia, em Minas Gerais, onde participa de confraternização com os amigos de lá. A ceia natalina do arquiteto será em casa, com a família. Após a meia-noite, ele participa da sessão parabéns de Racine Mourão.

Para conhecer o netinho Yan, filho de Débora Henriques, Ana Cristina e Otávio Henriques estão nos Estados Unidos, onde passarão Natal e Réveillon com a família reunida. /// Depois de ter conduzido uma formação em Business Coaching no escritório R. Amaral, a master coach Marilia Fiúza ministra palestra na sede do Sebrae-CE, na Av. Monsenhor Tabosa, às 14h do dia 19.

Ana Cristina Wolf celebra sua chegada aos 50 com "white party" dia 20, no La Maison Terrasse. ///Alexandrina Sancho e Márcio Aguiar participam da ceia natalina de Carísia e Luís Teixeira. A noite da virada de ano do casal será no apartamento de Excelsa e Artur Costa Lima. ///Cinira e Aluísio Cruz passam o Natal com Margarida Cruz e o Réveillon no Aquaville.

Ana dos Santos, Bosco Ferreira Gomes, Heloísa Castro, Leonardo Araújo e Romeu Prado são os aniversariantes do fim de semana.

Noda de Caju e Carla Cristina são atrações do Réveillon Velas do Mucuripe, do Iate Clube. O evento terá buffet completo, open bar e show pirotécnico.

Com ampla vivência em diversas áreas, o secretário estadual do Turismo, Arialdo Pinho, tem bem claras as estratégias em que vai investir para deixar o Ceará em um patamar turístico cada vez mais alto, com foco no mercado internacional

Sua atuação no mercado teve o início focado no meio empresarial. E no trade turístico, quais foram suas vivências?

Trabalhei em diversos ramos na iniciativa privada. No início, com fábrica de móveis, loja de roupas, boate, bar, construção civil, construção de açudes, estradas, loteamentos, construção do Porto das Dunas. Durante 25 anos, fui sócio e administrador do Beach Park. No Governo do Estado, fui secretário chefe da Casa Civil durante oito anos. E hoje, sou secretário de Turismo do Estado do Ceará há três anos.

Quais os efeitos a curto prazo que a implementação do hub da Air France/KLM e Gol vai trazer para o turismo cearense?

O hub muda a relação do Ceará com o mundo. Ele vai conectar o Estado com mais de mil destinos. Nós poderemos ter pessoas vindo da Rússia, da Ásia, chegando a Fortaleza. Para além do turismo, veja o exemplo do que ocorreu com o Ceará a partir do voo da TAP vindo de Lisboa. Segundo dados da Junta Comercial do Ceará, em 1998, quando o voo direto teve início e a frequência era de duas vezes por semana, havia 220 empresas com participação estrangeira no Estado. Em 2003, esse número já era de 720. Em 2016, o registro é de 4.772 empresas com participação estrangeira. A relação é diretamente ligada ao voo da TAP. Foram as ligações aéreas que permitiram que esses investidores - além dos turistas - chegassem ao Ceará. E com o novo hub nós teremos países como a França e Holanda instalando suas empresas no nosso Estado.

Quais são os pontos em que o setor precisa ser fortalecido para atender a essas novas demandas?

A iniciativa privada necessita qualificar os nossos serviços, principalmente capacitar os funcionários a falar francês e inglês.

E quanto à estrutura, o que precisa ser feito?

Precisamos iniciar operação comercial do aeroporto de Aracati e fazer saneamento básico das cidades turísticas.

Além das praias, quais os outros potenciais turísticos do Ceará destacados pela Setur?

Dentro da campanha "Descubra Ceará", a Setur destaca a Capital, as praias dos litorais Leste e Oeste, as serras, a região do Cariri e outros destinos no Interior, como Quixadá e Canindé. Além deles, atrativos como artesanato e gastronomia também terão destaque.

Quais serão os projetos prioritários da Setur em 2018?

Vamos continuar focando na promoção do Ceará nos mercados prioritários (Portugal, Alemanha, Itália, Colômbia, Estados Unidos, Argentina, Guiana Francesa e Cabo Verde, para onde temos voos diretos) e agora nos dois novos mercados internacionais - França e Holanda. Vamos participar das principais feiras de turismo do Brasil e do mundo, investir em publicidade e capacitação de agentes de viagens.

Quem são seus maiores inspiradores?

O esporte. Humildade ao vencer e saber perder. Ao perder, no dia seguinte criar força para continuar a lutar e voltar a vencer. Ser fênix. Ter consciência de que ser o 2º lugar não interessa, 2º lugar é ser o 1º perdedor.