Márcia Travessoni (Gente)

00:00 · 05.05.2018

Alice Ferraz montará um QG da F*Hits durante o DFB Festival - espaço cuja décor será assinada por Cláudio Silveira - e dará palestra sobre moda e mundo digital. Segundo Alice, ela quer contar para o Brasil, por meio da audiência de mais de três milhões de seguidores do time F*Hits, que o DFB é um festival de moda poderoso, que cresce a cada ano. "É importante dar os créditos ao Cláudio Silveira, ele foi pioneiro no Brasil como Festival de Moda, há 19 anos, é um grande empreendedor, e somente agora as semanas de moda estão despertando para isso", disse Alice. Atualmente, ela agencia 20 influencers, entre elas, as cearenses Paulinha Sampaio e Nicole Pinheiro (1). /// Aniversariante deste sábado, Edyr Rolim celebra a data em família (2).



Nicole Pinheiro, Alice Ferraz e Paulinha Sampaio (1)



Stella, Sandra, Edyr, Denise e Pretinha Rolim (2)

Designer



Mila Menezes é presença confirmada no line-up do DFB Festival, ocasião em que vai apresentar a coleção Colheita Grande, do Tanden Atelier. Inspiradas na colheita pessoal das mulheres, as peças refletem, em cortes fluidos e tons terrosos, o processo feminino de auto descoberta.

Destaque



De autoria do advogado André Parente - na foto com a esposa Ticiana -, a obra "O Contrato de Agência Brasileiro e a indenização de clientela" será lançada dia 16, às 19h, no Coco Bambu Frutos do Mar.

Expectativa

A 19ª edição do DFB Festival propõe múltiplos olhares sobre moda, cultura e transformação. Parceiro há 11 anos, Senac/CE promove o maior ciclo de palestras, mesas-redondas e workshops do País sobre moda autoral, o Dragão Pensando Moda, além de levar, por meio da Livraria Senac, publicações das Editoras Senac nas áreas de Moda, Beleza, Gastronomia, Comunicação e Cultura. A instituição colabora, ainda, com a execução da coleção do estilista Herculano Marques e assina make up e hair stylist dos desfiles do DFB Festival.

Registros

Teresa Távora Ximenes com mais uma viagem agendada: dia 12 de maio ela segue para o norte da Espanha, Marquês de Riscal, Valência, Maiorca e Ibiza com a amiga Olga Holanda. /// Beto Studart, Daniela Bastos, Edyr e Marise Rolim, Norma Goyanna, Luís Carlos Lafuente, Hugo Machado, Jackson Pereira e Aloísio Cavalcanti Jr. São os aniversariantes deste fim de semana.

Os arquitetos Cauê Aguiar e Raquel Chaib, confirmaram participação na Casa Cor Ceará 2018. A dupla vai assinar o bar Austin Pub e os lavabos da mostra de arquitetura.

Agenda

A Capital recebe, neste sábado, a primeira edição do S.O.L Music Festival, que promete 12 horas de festa embaladas pelo melhor da música eletrônica. O evento acontece na Arena Castelão, a partir das 16h.

Com direção de Cristiane Natale, "Além da Vida", espetáculo inspirado na obra de Chico Xavier, se apresenta em Fortaleza no dia 9, às 21h, no Teatro RioMar Fortaleza.

Representante maior da Jovem Guarda, a cantora Wanderléa faz sua estreia em musicais no espetáculo "60! Década de Arromba - Doc. Música", que faz um passeio pela década de 1960, com seus principais fatos e acontecimentos. A superprodução faz curta temporada no Theatro Via Sul Fortaleza, de 10 a 13 de maio.

Especialista

Um dos maiores nomes no segmento de perfumaria, o especialista em fragrâncias Fabio Navarro esteve em Fortaleza na última semana, para compartilhar um pouco do conhecimento. Ele acumula 20 anos de experiência no Brasil, Estados Unidos, Europa e Ásia, na função de consultor e desenvolvedor de perfumes para empresas nacionais e internacionais como Estée Lauder, L'Oreal, Avon, Natura e Puig.

Quais as suas influências como criador?

Elas vêm do dia a dia, das pessoas, dos lugares que eu vou, das comidas que eu provo. Os perfumes estão muito ligados à emoção, então vem muito de cada momento. Recentemente eu voltei em viagem à Europa, onde tive a oportunidade de conhecer frutas, flores e algumas notas de chá diferentes, e isso me deu inspiração para ampliar a minha visão sobre as matérias-primas do próprio Brasil.

Quais são as particularidades do brasileiro e especialmente do nordestino na escolha das fragrâncias?

Para o brasileiro, em geral, a fragrância tem relação com a sensação de limpeza, de ser uma pessoa asseada, que toma muitos banhos. Pro nordestino, tem a questão de ser um cheiro que permaneça na pele. Muita gente confunde e acha que o nordestino prefere fragrâncias frescas, mas não necessariamente. No Nordeste, as notas mais quentes, mais encorpadas (como madeira, baunilha, âmbar, musk) têm preferência porque fazem o perfume perdurar por mais tempo. O cheiro leve e mais cítrico é ideal para momentos mais casuais, até em casa, quando se quer uma sensação de frescor.

Com uma variedade cada vez maior de perfumes no mercado, qual o diferencial que se busca na criação de uma nova fórmula de fragrância?

Realmente, são muitas criações. Para você ter ideia, mundialmente, são lançados, em média, dois mil perfumes novos por ano, que podem ser uma versão do que já existe ou uma algo totalmente novo. Nem 10% continua no ano seguinte. É preciso conhecer a alma do cliente, o que a empresa significa, o que ela quer transmitir com aquele produto, o que o público está buscando. Hoje, existem aproximadamente três mil matérias-primas disponíveis no mercado. A escolha varia de acordo com a solicitação do cliente. Por exemplo, se ele diz que quer uma fragrância feminina com sensualidade, brilho, e para mulheres usarem à noite, eu já conheço as composições que transmitem essa sensação, como notas de jasmim (que transmitem feminilidade, sofisticação) e bergamota (que traz brilho). Nós traduzimos os adjetivos que os clientes pedem em matérias-primas, pois cada uma delas traduz um estado, um ânimo.