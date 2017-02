Márcia Travessoni (Gente)

00:00 · 04.02.2017

Espetáculos

O mês de abril reserva dois grandes espetáculos musicais para Fortaleza. No dia 13, Renato Teixeira e Sérgio Reis apresentam o show Amizade Sincera, com o repertório formado pelos clássicos da música sertaneja rural brasileira, com canções como Menino da Porteira e Cabecinha no Ombro. Já no dia 21, o musical Simplesmente Paul revive os sucessos do ex-Beatle Paul McCartney, em uma apresentação de encher os olhos e o coração. Os dois shows serão no Teatro RioMar Fortaleza.

Registros

Giro

Destaque

Cultura

Cláudia leitão, que já foi Secretária de Cultura do Ceará e secretária de Economia Criativa do Ministério da Cultura (MinC), explica de que forma a cultura é essencial para a sociedade e como ela pode contribuir para o desenvolvimento econômico do País

Como descobriu vocação para a área da Antropologia?

Tenho formação em Música e Direito. A Antropologia entra na minha vida mais no doutorado, e de uma forma muito importante, porque minha tese no doutorado foi sobre a Festa dos Caretas, em Jardim, Interior do Ceará. Na minha pesquisa, me interessava em entender as relações do homem do Nordeste brasileiro com o religioso, o político e as sociabilidades que, na minha leitura, tinham muito a ver com o Movimento Armorial, de Ariano Suassuna. Trabalhei com o conceito de Ética Armorial, não somente com o conceito de Estética Armorial. Comecei a avançar e ampliar leituras no campo, que foram sempre importantes, em seguida, para a minha atividade de gestora pública de cultura.

De que forma a cultura pode contribuir com o crescimento econômico do País?

A cultura é uma pasta muito interessante e difícil. Quando fui convidada a ser Secretária de Cultura do Ceará (2003-2006), não imaginava exatamente quais desafios iria enfrentar. Era uma professora da universidade, como até hoje sou, mas aceitei com muita alegria esse desafio e fiquei impressionada como a atividade cultural e as expressões da cultura são essenciais nos territórios, na vida das comunidades, nos municípios e no Ceará, que é um estado de tanta diversidade e riqueza cultural. É um Estado ainda muito pobre, mas muito rico na perspectiva da cultura. Lembro da fala do ministro Gilberto Gil, em 2003, de que a cultura também tinha uma dimensão econômica e que a gente precisava avançar numa discussão sobre trabalho, desenvolvimento econômico, produção de riqueza e geração de renda. Esse desafio, de fazer a conexão entre cultura e economia, é muito importante, e fazer isso de uma forma inclusiva, sustentável, na perspectiva da valorização do ser humano enfrentando as dificuldades econômicas e sociais, abissais que existem no País. Acredito numa economia da cultura e da criatividade, que seja capaz de incluir jovens e trazer trabalho para famílias do País. Acredito numa economia que seja, por natureza, com qualidade de inclusão. Acho que o papel da cultura é qualificar os projetos e os significados do desenvolvimento no Brasil.

Um sonho que ainda não realizou.

Perceber que o Brasil será ainda uma País capaz de transformar seu modelo de desenvolvimento, de compreender seu papel no planeta de uma nova liderança para um desenvolvimento a partir da cultura. Poderíamos ser um grande celeiro das tecnologias sociais e empreendedorismo cultural, um país que avançasse numa visão de inclusão, de cidadania ampla, de uma educação que fosse capaz de dar para a população liberdade de criar e imaginar. Criar também é algo que se aprende na escola. Sonhos pessoais tenho cada vez menos. A gente vai ficando mais velho e vai cada vez mais tendo sonhos coletivos e menos sonhos individuais.

Um livro.

Há livros fundamentais e que trazem possibilidade de viajar sem sair do lugar. Tenho livros que são muito importantes na minha vida. Vou falar mais de autores do que de livros. A primeira vez que li o Proust, li "Em busca do tempo perdido". Hemingway, Érico Veríssimo, Dickens, Dostoiévski. A alegria que foi a leitura do Guimarães Rosa, comecei pelos contos. Cada leitura dessas me abriu um caminho imenso de interesses, conexões e possibilidades.