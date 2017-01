Márcia Travessoni: Bastidores

00:00 · 21.01.2017

Clicadas com Edson Farias, Eduardo Albuquerque e Deda Studart, Letícia Studart e Larissa Sendy - e a sócia Paula Pinto - estão cheias de projetos para a Bikini Society, label que comandam juntas. Para 2017, elas pretendem abrir novas lojas no Brasil e levar as peças para lojas multimarcas e também para os Estados Unidos, onde Paula reside. Vão com tudo, meninas!

Bastidores

Após o sucesso de mais uma temporada da oficina de arte para crianças - que foi encerrada com uma visita guiada à exposição Coleção Airton Queiroz, na Unifor -, a psicóloga Elusa Laprovítera está formando novas turmas para promover a aproximação dos pequenas com as técnicas e descobertas da arte. Os encontros têm duração de 1h30 e são para crianças a partir de três anos.

Para a filha Danielly Valença, que completa 15 anos, Iraneide e Fábio Valença anfitrionam bela festa neste sábado, no Teka's Buffet. Gracy Viana assina o cerimonial e Maggy Decorações, a décor. ///São aniversariantes do fim de semana Manoel Cardoso Linhares, Marisa Benevides, Romina Frota, Luiz Pontes, Natália Lage e Lia Pinheiro.

Coroa jubilar

Cuidadosamente estruturada em ouro amarelo, diamantes, safiras e esmeraldas, a Coroa Jubilar que celebra os 300 anos do aparecimento da imagem de Nossa Senhora Aparecida foi confeccionada, ao longo de quase dois anos, pela H.Stern. A encomenda foi feita pelo Cardeal Arcebispo de Aparecida, Dom Raymundo Damasceno Assis, e do seu Bispo Auxiliar, especialmente para as comemorações dos três séculos que a imagem da padroeira do Brasil foi encontrada por pescadores. O formato da coroa original, doada pela Princesa Isabel em 1888, foi mantida pela equipe de criação da peça. A imagem será coroada com a peça no dia 12 de cada mês, após a missa das 9h, na Basílica Nacional de Aparecida, em São Paulo.

Criativos

Para estimular a economia criativa e projetos focados na sustentabilidade, o 'Cocó de Todas as Artes' reúne neste fim de semana, no Anfiteatro do Cocó, 30 empreendedores de segmentos como de artes visuais, moda, jardinagem e gastronomia, de 16h às 21h. A entrada é gratuita.

Giro

Registro ainda com muito carinho as queridas presenças na missa de Ação de Graças do meu aniversário: Kelly Whitehurst, a primeira-dama Onélia Leite e a secretária de Desenvolvimento Econômico Nicolle Barbosa (1). /// Bruna Delfino brindou o aniversário, última quarta, com a família reunida para jantar no Pulcinella (2). /// Alessandra Piovesan e Sérgio Bezerra curtem temporada de esqui em Jackson Hole, nos Estados Unidos (3). /// Recém-chegada de temporada de férias em Miami, Ana Carolina Fontenele já está a todo vapor à frente de sua Diamond Design, com várias ações programadas para acontecer ao longo deste ano (4).

Kelly Whitehurst, Onélia Leite e Nicolle Barbosa (1)

Bruna e Arthur Delfino (2)

Alessandra Piovesan (3)

Ana Carolina Fontenele (4)

Várias facetas

Totonho laprovítera é artista plástico, arquiteto, urbanista, escritor e letrista e conta como surgiu seu contato com a arte e um pouco dessa trajetória, que é fortemente inspirada pela esposa Elusa e pelos filhos, Fernando Victor e Joana.

Como começou seu contato com a arte?

Começou com os meus pais. Quando criança, em casa, eu via a minha mãe tocar piano todas as tardes. Lembro que eu me deitava de cabeça para baixo em uma poltrona defronte ao piano e, embalado com as canções, navegava no infinito das ideias. Nos livros de música, os desenhos das notas musicais me arrebatavam. Meu pai era bem-humorado, bastante criativo e manualmente habilidoso. Desenhava bem. Eis daí as razões do início dos meus desígnios artísticos.

A partir de qual momento essa relação com o fazer artístico tomou moldes profissionais?

Quando passei a cometer tanta arte, chega adotei a máxima do mestre Aldemir Martins: "Não pinto para vender. Eu vendo para pintar". A partir daí, consegui me profissionalizar.

De todas as exposições que você participou, qual lhe marcou mais?

Sem dúvida, a primeira exposição de um artista lhe é muito marcante. Mas, cito a minha primeira individual internacional em Paris, no Espaço Cultural Jorge Amado, na Embaixada do Brasil na França, que aconteceu em 2001.

Quais são as temáticas mais presentes em seus trabalhos?

Os temas das minhas expressões artísticas surgem das diversas fases do meu itinerário de vida. Interessante que essas fases são atemporais e passeiam em minhas estações. Minha produção poderia ser mostrada como uma exposição coletiva de mim mesmo. Pois é, como costumo dizer, pintando, desenhando e escrevendo que a minha vida tem sido uma viagem de contar histórias.

Além de se dedicar às artes visuais, você também é arquiteto. De que modo esses dois ofícios se complementam?

Nasci artista e me formei arquiteto. Nessas artes, desenvolvi o meu ofício com a prática do aprendizado de metodologia de projetos no curso de Arquitetura e Urbanismo da UFC (Universidade Federal do Ceará). A arte me inspira na arquitetura, e a arquitetura me permite cometê-la com arte.

Quem são seus inspiradores, tanto na vida quanto no trabalho?

Na vida, minha mulher Elusa e meus filhos, Fernando Victor e Joana. No trabalho, todos com quem compartilho e destino o meu desejo de que tenhamos uma melhor qualidade de vida.

Um sonho que ainda não realizou.

O de compreender o tempo como ele nunca foi entendido. Eis o verdadeiro princípio da existência eviterna.

Uma viagem.

Não importa o lugar. (Desde que seja) a realizada com a família e amigos.

Um livro.

Eu poderia dizer que depois do "Valder Césio - histórias de um boêmio" (1995), do "Causos" (2015) e do "De Primeiro" (2016 - todos obras dele), o próximo que já estou escrevendo. Mas cito "Sobre a Brevidade da Vida", de Sêneca (o livro traz cartas dirigidas a Paulino, falando sobre a natureza finita da vida humana).

Uma personalidade que gostaria de conhecer.

Meu tataraneto.