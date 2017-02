Márcia Travessoni (Gente)

00:00 · 04.02.2017

Em solenidade no Palácio da Justiça, o Tribunal de Justiça do Ceará empossou novos gestores. Francisco Gladyson Pontes assumiu o cargo de presidência da Corte, antes ocupado pela desembargadora Iracema do Vale. Roberto Cláudio, Camilo Santana e o ministro Raul Araújo Filho foram algumas das presenças.

Roberto Cláudio Bezerra, Iracema do Vale, Gladyson e Neide Pontes, Camilo Santana

Teodoro Santos, Tarcílio Silva e Martônio Vasconcelos

Luiz Gastão Bittencourt e Élcio Batista

Evandro Leitão e Mauro Benevides Filho

Silvana e Adauto Bezerra

Vanja Fontenele, Gladyson Pontes e Plácido Rios

Washington Araújo, Raul Araújo, Juvêncio Viana

Paulo Albuqueruqe, Heráclito Vieira, Carlos Forte e Fernando Ximenes

Gladyson Filho, Priscila, Alan, Gladyson, Neide e Diego Pontes

Cabo Sabino e Paulo Vale

André Parente e Alcimor Rocha Jr

Izolda Cela, Mariana Lobo e Socorro França

Seminário

O prefeito Roberto Cláudio e o governador Camilo Santana realizaram o Seminário Internacional de Políticas Públicas Inovadoras Para Cidades, voltado para os próprios gstores municipais, que reuniu, no Hotel Marina Park, nomes de destaque em gestão e projetos urbanos.

Roberto Cláudio, Anibal Gavíria, Patrícia Macedo e Camilo Santana

Élcio Batista e Alexandre Pereira

Lia Ferreira Gomes e Paola Braga

Amarílio e Patrícia Macedo

Carol Bezerra e Márcia Travessoni

Fausto Nilo e Roberto Macêdo

Zezinho Albuquerque, Salmito Filho, André Figueiredo e Moroni Torgan

José Leite Tales de Sá Cavalcante

Parabéns

O aniversário de três aninhos da pequena Athina Bastos, filha de Rebeca e Bruno Bastos, aconteceu no Espaço Bambolim, com o tema 'Masha e o Urso' e presença de famílias e amigos. O bolo ficou por conta da Doceville, e os detalhes, como os centros de mesa, foram preparados com carinho pela avó Márcia Andréa.

Márcia Andréa, Sarah Leal, Bruno, Henri e Athina Bastos, Rebeca, Silvinha e Rafael Leal

Denise, Athina e José Bastos

Camila e Daniel Vieira

Cibele Nunes, Júlia Perdigão e Rafaela Ximenes

Louise e Miriam Bastos

Marcela Carvalho e Rebeca Leal

Gabriela e Miguel Leal

Igor, Synara e Letícia Leal

Liliana Farias e Márcia Andréa

Paula e Luiza Rolim

Morgana Dias Branco e Athina Bastos

Nathália e Sophia Pontes

Maria Cosntanze e Ana Luiza Arrais