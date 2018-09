00:00 · 15.09.2018

Rodrigo Castelo Branco e Juliana Quinderé

Após o "sim" na Igreja do Líbano, Rodrigo Castelo Branco e Juliana Quinderé celebraram a união no pôr do sol das Dunas, com uma festa cheia de detalhes glamourosos. Primeiro, os convidados foram recebidos em um 'welcome sunset' e surpreendidos por uma queima de fogos em comemoração aos recém-casados. Depois, a festa continuou em um ambiente repleto de sofisticação, onde todos aproveitaram drinks e boa música.

Participaram também: Raphael, Raphael e Ticiana Boris Lara Azevedo e Wilmar Tavares Lia, Cândido e Valéria Quinderé André e Luna Quinderé Aline, Luigi e Diogo Ferreira Gomes Assis e Patrícia Carneiro Ângela e Leopoldo Gracho Davi Peixoto e Mayra Almeida Ana Hilda Randal e Ana Caroline Gondim Camille Aguiar e João Paulo Aguiar Thomaz Dahas e Marcela Almeida Nathália Ximenes e Rafael Lobo Débora e Arthur Viana André Albuquerque e Ben Pedrosa Iuri Castelo Branco, Itamar Araújo, Adriana Castelo Branco e Igor Araújo Luiza Gurgel e Rômulo Ponte