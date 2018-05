00:00 · 05.05.2018

O Diário do Nordeste e os Classificados do Diário reconheceram, na 3ª edição do Prêmio Imóveis, as melhores empresas do segmento no Estado. O engenheiro Emanoel Capistrano, diretor da Mota Machado, foi agraciado com o prêmio de Personalidade do Ano. A BSPAr, Construtora Colmeia, C. Rolim Engenharia, Moura Dubeux e Novais Engenharia foram empresas que tiveram seu desempenho reconhecido e premiado no evento. A noite de festa no L'Ô contou, ainda, com o lançamento da revista Imóvel Design.