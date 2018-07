00:00 · 07.07.2018

Leopoldo, Luciano, Denise e Lorenzo Cavalcante

120 foi o número de convidados que celebraram a nova idade de Denise Cavalcante, em um cenário de boate montado no apartamento da aniversariante. Os embalos e animação ficaram por conta do cantor Levi Castelo Branco e do DJ Gilvan Magno, buffet a cargo da Toca Fina Cozinha e bolo assinado pelo Bom Bocado.

Participaram também: Leopoldo, Luciano, Denise e Lorenzo Cavalcante Léo Bossar, Denise Cavalcante, Ana Bossar e Vanessa Veras Rosane e Marcus Medeiros Christiane Leite, Denise Cavalcante e Márcia Andrea Vanessa e Marcos Oliveira Cid e Joyce Marconi Luciano e Denise Cavalcante, Joyce e Cid Marconi Ivo Ferreira Gomes e Luciano Cavalcante Evandro e Elisiane Colares Pádua e Jô Lopes