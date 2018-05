00:00 · 05.05.2018

Cap do D'Abelle Bistrô, Silvana Guimarães preparou uma noite tipicamente francesa, com jantar harmonizado e trilha sonora interpretada por Cláudia Rebouças. O espaço, que já é charmoso por si só, ganhou decoração inspirada no Moulin Rouge, para reforçar o clima francês do evento.



Cláudia Rebouças e Silvana Guimarães



Ivone Rebouças e Isabella Ney

Participaram também: Cláudia Quental e Ernesto Sabóia Jorge e Katiane Valença Cristiane Levy, Alexandrina e Márcio Aguiar Helena Demmes, Vera Costa, Cláudia Rebouças e Costinha Carla Bayde, Fernanda Mattoso e Vládia Parente Socorro e Egídio Pelúcio Ézio de Sousa e Fernanda Pessoa Alcides Rêgo, Lisiane Cysne e Priscila Barbetta Iuri e Luciana Colares, Liliane e Marilza Bastos Robério e Christiane Leite Fabrício e Viviane Martins Rachel Cardoso e José Carlos