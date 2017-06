00:00 · 10.06.2017

Os irmãos Adauto e Humberto Bezerra comemoraram, com grande festa no La Maison, 91 anos de muita saúde e felicidade. Com cerimonial de Mafrense Sousa e decoração – abundante em plantas naturais – de Gil Santos, o evento foi embalado pela voz de ninguém menos que Ângela Maria, intérprete de sucessos como “Meu ex-amor”, além do cantor Paulo José Benevides. A festa foi prestigiada e elogiada pela sociedade cearense, que se encantou com a alegria dos aniversariantes. Anfitriões impecáveis e dotados de uma sensibilidade, Adauto e Humberto promoveram, ainda, uma ação beneficente que rendeu doações para a Santa Casa de Misericórdia.

Humberto e Adauto Bezerra

Ricardo e Manoela Bacelar

Liane e Gal. Theóphilo Gaspar

Ana Maísa e Teodoro Santos

Antônio e Ana dos Santos

Lúcia Pierre Rodrigues e Helena Cidrão

Leuda Moreira, Nina Paiva e Mônica Arruda

Humberto Bezerra e a família

Adauto Bezerra e a família

Camilo Santana, Onélia Leite, Carol e Roberto Cláudio Bezerra

Marieta e Raul Araújo e Ana Luiza Barreira

Rui Castelo Branco e Tereza Ximenes

Gisele e Adauto Bezerra Júnior

Regina Aragão e Luís Marques

Rita Martins e Carlos Roberto

Oto de Sá Cavalcante e Guida Cavalcante

Leonardo Vidal, Amanda Távora, Nathália e Rodrigo Ponte

Aunésia Ayres de Moura, Enoe Carneiro e Edna Pinheiro

Humberto e Montiele Arruda, Marjorie Marshall

Eduardo e Sandra Rolim

Denise e Ricardo Rolim

Nizabro e Zeneida Fujita

José e Jacqueline Simões

Ítala e Édson Ventura

Arthur, Regina, Silvana e Adauto Bezerra, Moema Mota, Ângela Machado, Adauto Bezerra Júnior e Mônica Araripe