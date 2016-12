Galeria por Márcia Travessoni: Medalha

00:00 · 24.12.2016 / atualizado às 00:30

A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia, o desembargador Fernando Ximenes, o juiz Luciano Lima, e o chanceler Airton Queiroz foram agraciados, pelo Tribunal de Justiça do Ceará, com a Medalha do Mérito Judiciário Clóvis Beviláqua.

Zezinho Albuquerque, Luciano Lima, Fernando Ximenes, Iracema do Vale, Edson Queiroz Neto e Camilo Santana

Clécio Magalhães, Martônio Vasconcelos, Gonzaga Mota e Augustino Chaves

Leonardo Salema, Miguel Neto e Mesquita

Edilberto Pontes, Mariana Lôbo e Leonardo Moura

Teodoro Silva, Ana Lourdes Almeida e Carlos Alberto Forte

Iracema do Vale e Edson Queiroz Neto

Márcia Travessoni, Andréa Delfino e Randal Pompeu

Rosilene Facundo, Marlúcia Bezerra, José Maria Sales e Adelineide Viana

João Gabriel Rocha, Deyse Lobo, Fernando Ximenes e Sofia Laprovítera

Ricardo e Manoela Bacelar

Paulo Cesar Norões e Pádua Lopes

Lúcia e Luiza Alcântara e Nilton Rodrigues

Luciano Lima, Iracema do Vale, Edson Queiroz Neto e Fernando Ximenes

Leonardo Feitosa, Marcelo Mota e Nestor Santiago

Fernando Victor Laprovítera e Tiago Asfor

Maria Vital, Raquel Machado, Hugo e Shubert Machado

Marcelo Mota e Plácido Rios

Mesa diretora e plenário durante a solenidade

Lilia Sales, Fátima Veras e José Maria Gondim

Encontro

Os 50 anos da Associação dos Hospitais do Estado do Ceará (Ahece) e os 45 anos do Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado do Ceará (Sindessec) foram celebrados com jantar de gala no La Maison.

Lourdes Pinto, Lenise e Cláudio Rocha João França e Zélia Petrola Evelúcia Melo, Sellene Câmara, Lúcia Lustosa, José Benevides, Fabiana Lustosa e José Martins Aramici Pinto, Marcelo Rocha, Tércio Kasten e Henrique Javi Jonathan e Juliana Magalhães Randal Pompeu e Fernanda Pessoa Lisandro e Eveline Fujita Randal e Carmem Pompeu, Fernanda Pessoa e Ézio Sousa Iramar e Nádia Moreira Beroaldo de Almeida e Paulo Picanço Marcelle, Max e Sellene Câmara Sara e André Nunes Edgar Nadra Ary e a filha Roberta Cláudio e Lenise Rocha, Layla e Guilherme Fujita Wilson e Isabele Meireles Luís Eugênio França Pequeno e Lara Fujita Aramici Pinto, Breno Monteiro e Wilson Meireles Victor e Camila Moreira Fátima Santana, Ana Paula Daud e Rachel Teixeira

Galeria

Artista plástico, poeta e compositor, Totonho Laprovítera lançou seu livro "De Primeiro..." em concorrida noite no Ideal Clube de Fortaleza. Coletânea de memórias do autor, a obra narra passagens da história de Totonho por Sobral e pela Serra da Meruoca, em uma linguagem repleta de símbolos cearenses. Histórias locais narradas com leveza e bom humor.

Cláudio Henrique e Fátima Câmara Darlan Leite, Erick Vasconcelos e Pompeu Vasconcelos Elusa, Totonho e Fernando Vitor Laprovítera Bismarck e Gláucia Maia, Izolda Cela e Gilvana Linhares Fernando Amora, Josué de Castro e Silvino Cabral Totonho Laprovítera, Izolda Cela e Elusa Laprovítera Otávio Queiroz Filho e Edson IV Germano Belchior, Pio Rodrigues e Alexandre Figueiredo Cristina e Chiquinho Aragão Jean e Fernanda Jensen, Excelsa e Arthur Costa Lima Gerardo Bastos Filho e Alcimor Rocha Sérgio e Chico Esteves Fernando Ximenes e Amarílio Cavalcante Pedro e Carla Garcia Lúcia e Johnny Wolf Ricardo e Denise Rolim Rui Castelo Branco e Tereza Ximenes Ana Lourdes Almeida e Carmen Cinira Paula e Silvio Frota Gera e Lara Laprovítera José Carlos Pontes e Carlos Castelo