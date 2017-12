00:00 · 23.12.2017

Emília Buarque, Geraldo Alckmin e Igor Queiroz Barroso

O diretor institucional do Grupo Edson Queiroz, Igor Queiroz Barroso, representou a Esmaltec na noite de entrega do Prêmio Líderes do Brasil, último dia 11, no Palácio Bandeirantes, em São Paulo. A empresa conquistou o prêmio pelo desempenho que teve em 2017. Entregue pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide), o prêmio reconheceu ainda o trabalho de 51 empresários e líderes, como o do CEO do Magazine Luiza, Frederico Trajano, do ministro da Fazenda Herique Meirelles e do ex-presidente do Brasil e sociólogo Fernando Henrique Cardoso.



Igor Queiroz Barroso, ministro Henrique Meirelles e Emília Buarque



Emília Buarque, Silvio Frota, Aline Félix Barroso, Igor Queiroz Barroso e Luiza Helena Trajano



Patriolino Dias, Pompeu Vasconcelos, Ruy do Ceará, Igor Queiroz Barroso, Aline Félix Barroso, Emília Buarque e Silvio Frota



Homenageados da noite do Prêmio Líderes do Brasil

Participaram também: Ministro Henrique Meirelles, Aélio Silveira, Vicente Júnior e Walter Cavalcante José Baccin e Geraldo Alckmin João Dória Fernando Henrique Cardoso, Marcelo de Carvalho e Geraldo Alckmin , Ana Virginia Furlani e Fernando Novaes Melissa Lindner, Marcelo Pinto, Luís Carlos Piton, Aélio Silveira e Tibúrcio da Costa Geraldo Alckmin Marcelo de Carvalho, Fernando Henrique Cardoso e Geraldo Alckmin



Momento de confraternização