00:00 · 22.09.2018



Lara Pouchain e Rivaldo Holanda

Depois de receberem as bênçãos do matrimônio na Catedral Metropolitana, Rivaldo Holanda e Lara Pouchain celebraram o início de uma nova fase da vida com festa intimista no Pipo Restaurante. A lua de mel dos noivos será em terras europeias, com visitas a destinos turísticos na Croácia e na Holanda.

Estiveram presentes também: Nivaldo Holanda, Lara Pouchain, Rivaldo e Fátima Holanda Carmen e Henrique Bomfim, Lúcio, Silvia e Tarcísio Bomfim Geise, Adriano Pouchain, Lúcio Bomfim, Lorena Pouchain, Juana Bahia, Lorena e Luciano Pouchain, Martinha Assunção, Letícia Studart, Lilian Porto, Lídia Martin, Gustavo Serpa e Mileide Mihaile Mayrthes e Adriano Pouchain