00:00 · 28.04.2018

O cantor Wesley Safadão levou uma multidão ao estacionamento da Arena Castelão, no último fim de semana, para prestigiar o Garota Vip, evento que marca o início da turnê nacional do artista, com este show, que teve ainda a participação de outros artistas.



Pedro Coelho Neto, Bira Borges, André Camurça e Ítalo Girão



Dalmo Costa, Tici Moreira, Tirullipa, Layla Vitória e Dudu Perez



Lucas Fernandes e Patrícia Leite

Participaram também: Tobias Barreto e Viviane Almada Natalia Bochinski e Nágela Santana Celso Luís e Salusa Rossas Anderson Queirós e Júlia Goyanna Natália Marques, Lívia Leite e Larissa Coelho André Camurça e Luana Arrais Heytor Borges e Lina Franck Daniele Oliveira e Ana Raquel Moita Vanêssa e Mário Queirós