00:00 · 24.02.2018

Mila Ary, Guilherme, Matheus, Artur, Bruno e Luiza Becco e Priscilla Ximenes

Os priminhos Luiza e Matheus - filhos de Priscilla Ximenes e Bruno Becco e de Guilherme Becco e Mila Ary - comemoraram juntos a nova idade, com festinha inspirada nas aventuras escondidas no fundo do mar. A decoração do evento foi assinada por Aline Paes, enquanto o bolo foi da Marta Bolos.

Participaram também: Mila Ary, Guilherme, Matheus, Artur, Bruno e Luiza Becco e Priscilla Ximenes Matheus e Celina Gentil Germano, Levi e Larissa Melo Ricardo Brasil, Ana Barroso, Matheus Becco e Ricardo Barroso Luca Asfor, Rafaella Ximenes e Tereza Távora Ximenes Priscilla Ximenes Bento Rocha e Paulinha Sampaio Carlota e Carlota Fiuza Paulo, Paulo e Carolina Militão Guilherme, Eliseu, Lúcia e Bruno Becco Mariana, Lucas e Camila Vasconcelos