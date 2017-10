00:00 · 14.10.2017

João Castellano, Fernando Costa Netto, Silvio Frota e Yan Boechat

Os registros feitos por célebres fotojornalistas brasileiros em regiões de conflito compõem a exposição "Na Linha de Frente", aberta no último dia 3, no Museu da Fotografia de Fortaleza. O evento contou com a presença de Yan Boechat e João Castellano, cujos trabalhos integram a mostra, e do curador da exposição, Fernando Costa Netto. Fotos de nomes como Mauricio Lima, vencedor do prêmio Pulitzer de 2016, e de André Liohn, ganhador da prestigiada Robert Capa Gold Medal, 2011, também fazem parte da exibição.

