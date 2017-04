00:00 · 08.04.2017

Com peças inéditas do artista que é considerado um dos maiores nomes das artes plásticas do Brasil, a Galeria Multiarte abriu a exposição “Cícero Dias”, que celebra os 110 anos de nascimento do pintor pernambucano. Os curadores Max Perlingeiro e Angela Grando participaram da vernissage.

