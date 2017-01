Galeria por Márcia Travessoni: Despedida

00:00 · 14.01.2017

Geórgia Saboia ganhou uma despedida especial preparada pelas amigas Claudiane Juaçaba e Giana Studart. Com uma pegada de petit comité, o lugar escolhido para desejar felicidades para Géorgia, que vai para Portugal, foi o lounge exclusivo do Colosso Lake Lounge.

Geórgia e Ernesto Saboia Denise Rolim, Giana Studart, Chrystiane Ary, Andréa Aguiar, Geórgia Saboia e Pretinha Rolim Dito Machado, Geórgia Saboia e Toca Couto Sampaio Nicole Vasconcelos Chrystiane Ary e Pretinha Rolim Silvia Fiuza, Mônica e Giana Studart Liliana Farias e Alexia Fontes Simone Melo, Marina Rodrigues, Geórgia Saboia e Silvana Holanda Claudiane Juaçaba, Geórgia Saboia, Isabele Borges e Luciana Granjeiro Gustavo Serpa, Liliana Farias, Giana Studart, Roberto Alves, Geórgia Saboia e Pádua Costa Guiomar Furtado e Graça Romcy Maria Lúcia Negrão e Pedro Carapeba Solange Palhano, Geórgia Saboia, Silvia Fiuza, Mônica Studart, Liliana Farias e Verinha Vidal

Almoço

Para começar 2017 com o pé direito, Morgana Dias Branco realizou um almoço com clima leve e descontraído para celebrar a companhia de suas queridas amigas, irmãs e filha, que foram recepcionadas com muita elegância e beleza.

Lissa e Morgana Dias Branco Camile Cidrão, Morgana, Marcela e Suyanne Dias Branco e Geórgia Saboia Andréa Romero e Morgana Dias Branco Ednice Bezerra e Thamara Azevedo Morgana Dias Branco e Efigênia Pimentel Levi Castelo Branco Cristine Basto e Liliana Farias Tereza Câmara, Nekita Romcy e Lissie Castro Amigas reunidas Marcela e Lissa Dias Branco e Duda Pontes

Surpresa

Articulado por Dito Machado, o aniversário surpresa de Márcia Távora, no Restaurante Moranga, foi planejado com todo cuidado. Acompanhada de Márcio Távora, Amanda e Leonardo Vidal, a aniversariante foi surpreendida por amigos e familiares em uma sessão de "parabéns", regada pela tradicional gastronomia francesa do restô, com parte do menu assinado por Toca Fina Cozinha.

Amanda e Leonardo Vidal, Márcia, Márcio e Igor Távora Binho e Luciana Bezerra Márcio Távora e Dito Machado Fernanda Teixeira e Sérgio Távora Micheline Bezerra e Wayne Moreira Márcia, Márcio, Elenir, Marcílio e Marília Távora Amanda e Márcia Távora, Norma e Denise Bezerra Rodrigo e Nathália Ponte Sérgio Bezerra e Alessandra Piovesan Márcia Travessoni e Sâmia Távora

Intimista

Thais Baião festejou a nova idade, 26 anos, em um clima intimista, com comemoração para poucos amigos. O get-together no apartamento dos pais, Darli e Filipe Baião, recebeu menu com serviço de buffet do Lulla's at Home, sob o comando de Claudiana e Lucília Loureiro e equipe.

Thais Baião Daniel Oliveira, Darli Oliveira, Thais Baião e Luiz Victor Torres Eduardo Feitosa, Thais Baião e João Vitor Medeiros Bárbara Araripe, Thais Baião e Leonardo Vieira Anny Sales, Bárbara Araripe e Andressa Pearce Gentil Linhares e Thais Baião Filipe e Darli Baião Thais Baião e Lula Alcântara Rebeca Vignole e Larissa Lopes Ana Luiza Sá e Thais Baião

Dose dupla

Em tarde de jogos seguida de jantar no Ideal Clube, Tânia Holanda e Luzia Castelo Branco festejaram, em dose dupla, seus respectivos aniversários. A comemoração foi articulada por Ada Faganello que assinou, junto da equipe do clube, o menu com pegada regional, que incluiu tapiocas com côco, além de deliciosos brownies.

Tânia Holanda, Ada Faganello e Luzia Castelo Branco Cláudia Martins Saboya, Silvia Moisés e Alda Saboya Irismar Linhares, Eudinha Palácio e Liliane Albuquerque Marli Miranda e Tânia Holanda Nanete Castelo Branco, Ada Faganello, Hermione Gois Ítala Ventura, Luzia e Marize Castelo Branco Sônia Montenegro e Vitória Philomeno Sellene Bezerra e Mônica Arruda Cleide Collier, Gláucia Mota, Marileia Oliveira e Enoe Carneiro Fernanda Aguiar, Beth Sampaio, Vanda Lima, Sônia e Elizete Barroso Betinha Sampaio e Madalena Leite Barbosa