00:00 · 14.07.2018

Como é de costume, festas de 15 anos são sempre grandiosas e inesquecíveis. Não poderia ser diferente com Lívia Sabino, filha de Gilvan e Lucivânia Sabino, que prepararam noite mais que especial no Espaço Coco Bambu Por Toca. A decoração do evento foi assinada por Gil Santos, enquanto Levi Castelo Branco e o DJ Thiago Camargo agitaram a festa com muita música.



Lívia Sabino



Gilvan, Yasmin, Samaris, Lívia, Rudinei, Luma, Lucivânia, Felipe e Davi Sabino

Hora do parabéns Tiana e Lívia Sabino Lívia Sabino Lucivânia, Lívia e Gilvan Sabino Maria Clara Fuzr, Letícia Cidrão e Maria Clara Negrão Larissa Lima, Giulia Oliveira e Nicole Garcês Lilian Porto e Levi Castelo Branco Nicole Gomes e Luma Sabino Maria Beatriz, Paula Assunção e Luiza Pinheiro Rudinei Sabino, Rudinei Filho, Lívia e Roberta Sabino Eduarda Castelo, Luiza Sales, Laura Costa, Fernando Victor e Maria Vitória Fontes Adriana e Leônidas Alves Marina Braid e Regis Oliveira