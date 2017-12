00:00 · 23.12.2017

Danielle, Lívia e Valdísio Pinheiro

Filha caçula de Danielle e Valdísio Pinheiro, Lívia celebrou seus 15 anos com a festa dos sonhos, no Barbra's Eden. A aniversariante recebeu homenagens emocionantes dos pais, dos irmãos e da família, e brilhou no evento, usando vestidos assinados por Tici Sampaio. Mafrense Sousa cuidou do cerimonial e Márcio Aldigueri assumiu a decoração e Lia Freire, os doces.

Participaram também: Danilo, Luciana, Erick e Luana Arruda e Lívia Pinheiro Gentil e Lia Linhares Andréa e Raimundo Delfino Lívia Pinheiro, Francisco Arruda, Valdísio e Danielle Pinheiro Sônia e Adérito Praça Denise Arruda e Edilson Gondim Fernanda e Gustavo Arruda Danielle e Luís Carlos Lafuente Marcos Renan Palácio e Carmem Holanda Maria Beatriz Bezerra, Larissa Delfino e Paula Assunção Victor Pinheiro, Lia Studart, Lívia Pinheiro, Amanda Timbó e Igor Pinheiro Alberto e Ângela Huet Guilherme Arruda e Thays Rodrigues Valdísio Pinheiro, Alice Albuquerque e Venícius Caran Luciano e Valéria Lima Washington Araújo e Rosângela De Francesco