Galeria por Márcia Travessoni: Concerto

00:00 · 28.01.2017

Pianista, compositor e arranjador, Ricardo Bacelar subiu ao palco do histórico Cineteatro São Luiz para apresentar seu aplaudido Concerto para Moviola, espetáculo gravado em CD e DVD e que já lhe rendeu ótimas críticas após festivais como o de Guaramiranga. No repertório, clássicos da música brasileira e também do jazz internacional, tocados para encantar desde os entusiastas da música àqueles que começaram agora a apreciar um pouco mais dessa arte. O show reuniu nomes importantes da sociedade.

Ticiana Viana e Fernando Bacelar

Nice, Lilian e Lucas Sales

Amarílio e Patrícia Macêdo

Manoela Bacelar, Dito Machado, Fernanda Di Monte, Marília Queiroz e Thiago Holanda

Glaydson Mota, Rossine Esmeraldo, Gladys Sidoux, Karine Moreira e Valdetário Monteiro

Ricardo Bacelar, Bob Mesquita e Hoto Júnior

Manoela, Ricardo, Maria e Sara Bacelar

Niliane Meira e Germana Morais

Ana Maria e Riamburgo Ximenes

Marcos e Fernanda Di Monte

Letícia Amaral e Ildefonso Rodrigues

Roberta e Cadeh Juaçaba e Marne Beviláqua

Pádua e Jô Lopes

Ticiana Viana, Diego Carvalho e Ana Maria Bacelar

Renato Freitas e Melissa Guará

Músicos fazem o concerto

Maria Helena Lage, Hoto Júnior, Bob Mesquita, Ricardo Bacelar, Ronaldo Pessoa, Marcus Vinícius, Miquéias dos Santos e Luizinho Duarte

Márcio e Manoela Crisóstomo

Reunião

Anfitriã cheia de boas energias e sempre disposta a receber com um sorriso, Ana Vládia Sales comemorou seu aniversário com um encontro em tom intimista com os amigos e a família, mas sem deixar de lado a animação. Com menu selecionado por ela mesma, Ana Vládia recebeu os convidados junto do marido e da filha.

Ana Vládia e Cássio Sales Ana Vladia e Maria Eduarda Sales Guedes Neto e Georgiana Sales Lula Matos e Luciana Lobo Paulo Thomaz e Rose Carneiro Edson Ventura Filho e Ana Vládia Sales Auriz e Paula Barreira Ana Vládia Sales Patriolino e Renata Dias Taís e Adriano Pinto

Casamento

O registro é de dezembro, mas nunca é tarde para lembrar do encanto que permeou o casamento de Carolina Bezerra e Diego Trindade, realizado no cenário da praia de Fortim. Com cerimonial de Alódia e Samyra Guimarães e décor de Juliana Capelo, a festa teve um tom de requinte praiano, regada às delícias de Toca Fina Cozinha. A trilha sonora foi de Paulo José e Banda, no melhor estilo sunset.

Beatriz Bezerra Cristiano e Dani Peixoto, Lívia Gomes e Jorge Albuquerque Arthur, Adauto e Silvana Bezerra Lídia Brandão, Gonzalo Mota, Natália Quental, Suetônio e Moema Mota Carolina Bezerra e Diego Trindade Maria Tereza e Orley Trindade Humberto e Norma Bezerra Leonardo Vidal, Amanda, Márcio e Márcia Távora Eduardo e Natália Jacinto Alessandra Piovesan e Sérgio Bezerra Dalton e Regina Bezerra e Herialdo Pereira Filho Ana Carolina Fontenele e Ivan Bezerra Mila Menezes Daniela e Adauto Bezerra Júnior