00:00 · 14.07.2018

Uma das iniciativas para comemorar os 45 anos da Universidade de Fortaleza (Unifor), o catálogo da exposição "Da Terra Brasilis à Aldeia Global" foi lançado no Espaço Cultural Unifor. A publicação reúne, em 190 páginas, detalhes de boa parte das obras que integram a mostra - um registro histórico sobre a arte produzida entre os séculos XVI e XXI -, além de textos da curadora Denise Mattar e da presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz Rocha. O evento foi prestigiado por diversas personalidades ligadas ao meio das artes do Ceará e do País, além de gestores e empresários do trade turístico, reforçando a intenção do setor em transformar a capital cearense em um destino que tem o valioso acervo artístico como atrativo para os visitantes.



Edson Queiroz Neto, Fátima Veras, Denise Mattar, Lenise Queiroz Rocha e Igor Queiroz Barroso



Andréa Juaçaba, Lenise Queiroz Rocha e Ana Virgínia Juaçaba



Gina Pompeu, Lenise Queiroz Rocha e Márcia Travessoni



Igor Queiroz Barroso, Fátima Veras e Randal Pompeu

Participaram também: Andréia e Ana Virgínia Juaçaba José Luis Lira, Eduardo Freire e José Tarcísio Marcos Pompeu e Osterno Feitosa Victor Perlingeiro e Fernando Laprovítera Régis Medeiros, Norma Zélia, Ivana Bezerra, Celina Castro Alves e Fátima Duarte Denise Mattar,Fabiano Piúba e Eduardo Freire José Maria Gondim, Fátima Veras e Henrique Sá Mano Alencar e Fabiano Piúba Milena Auipe, Candice Nobre e Araci Lima Eduardo Dias, Philomeno Morais e Nestor Santiago