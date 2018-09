00:00 · 22.09.2018

Amanda Maia e Bruno Perdigão

Amanda Maia e Bruno Perdigão selaram mais um capítulo da história de amor no último dia 15, quando disseram "sim" um ao outro, em cerimônia emocionante no pôr do sol das Dunas. Filhos de Fátima e Bolívar Gonçalves e de Verônica e Hélio Perdigão, os noivos fizeram questão de pensar em todos os detalhes da festa para que esse momento de felicidade fosse compartilhado e também curtido por todos os convidados do evento. O casamento foi prestigiado por amigos e familiares do casal.

Participaram também: Amanda Maia e Bruno Perdigão Isabel e Alexandre Pereira Fatima, Bolivar e Amanda Maia, Bruno, Verônica e Hélio Perdigão Clarissa Oliveira, Maria Amélia Rocha, Raimundo Delfino e Mariana Rocha Gleice e Bolívar Gonçalves, Fátima, Bolivar e Amanda Maia, Bruno Perdigão, Renata Maia, Breno Mendonça, Sarah Oliveira e Marcelo Maia Ana Maria Pinheiro e Ricardo Gonçalves Madrinhas Domingos Neto e Lívia Aguiar Igor e Júlia Perdigão Raimundo e Andréa Delfino, Danielle e Valdísio Pinheiro Fernanda Esteves, Liana, Sarah e Nathélia Brasil e Caroline Ary Jorge Parente, Luciano Cavalcante Ednilton Soárez Vanessa Oliveira, Denise Cavalcante, Verônica Perdigão, Daniele Lopes e Rosane Medeiros Renata e Davi Asfor, Lívia Aguiar, Domingos Neto, Amanda Maia, Bruno Perdigão, Ana Elisa e David Perdigão, Alcione Silva e Marcus Vinícius Adriano Viana, Ivens Dias Branco Neto, Alcir Araújo, Marcelo e Bolivar Maia Dico Carneiro, Lucas e Davi Asfor Odete Aragão, Ana Cristina Mendes, Najla Parente, Verônica Perdigão e Marilane Rodrigues Bruno, Veronica e Helio Perdigão Paula Perdigão e Tom Andrade Kalil e Mariana Farah, Paula e Vitor Brasil