00:00 · 07.07.2018

Quem trocou de idade recentemente no melhor estilo foi Marcela Dias Branco, em festa superespecial que marcou os seus 16 anos. A filha de Cláudio e Suyane Dias Branco aproveitou o evento para se despedir dos amigos e familiares, já que ela está nos preparativos para embarcar rumo à Suíça, país onde irá morar e estudar no segundo semestre do ano.



Suyane, João Cláudio, Marcela e Cláudio Dias Branco

Participaram também: Bruno Machado e Júlia Pinto Lucca, Lissa, Marcela, Luciano e Morgana Dias Branco Larissa Delfino, Bruna Oliveira, Maria Clara Negrão e Maria Vitória Fontes Luana Goes, Marcela Dias Branco, Beatriz Castro e Lara Castelo Branco Lissa Dias Branco, Marcela Dias Branco e Gabriela da Escóssia Gabriela da Escóssia e Valentina Rabelo Suyane Dias Branco, Tânia Teixeira, Marcela Dias Branco e Taís Pinto Suzana Geleilate, Marcela Dias Branco, Letícia Studart e Rafael Pinto Ester Lira, Marjore Lohane, Marcela Dias Branco, Eduarda Gadelha, Eduarda Valeska e Sara Rabelo Ian Lira e Pedro Monteiro Marcela e Consuelo Dias Branco Paula Assunção e Bruno Oliveira