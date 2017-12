00:00 · 16.12.2017

Renata Vale comemorou a chegada aos 40 anos em grande estilo, com festa na Casa Itaim, em São Paulo. A cearense recebeu os amigos da terrinha ao lado dos pais Ana e Beto Studart e do marido Cláudio Vale, e foi presenteada com um retrato feito pelo pintor Vando Figueiredo durante a festa. A música ficou por conta de Tiago Abravanel e Preta Gil, e a decoração foi de Gil Santos. Flora Gil, esposa de Gilberto Gil foi um dos nomes presentes. Fotos de Iratuã Freitas.



Cláudio e Renata Vale



BetoStudart, Renata Vale eAnaStudart

Participaram também: Cláudio Vale, Mona Tilkian, Renata Vale e Carlos Tilkian Adriano, Marina e Stella Marques Renata e Iracema do Vale Edilson e Micheline Pinheiro, Patrícia Studart, Rebeca e Josmário Cordeiro Karine, Patrícia, Ana Studart e Renata Vale Cláudio e Renata Vale Binho Bezerra, Raul Penteado, Cláudio Vale e David Bastos Alessandra e Sérgio Bezerra Gil Santos, Renata Vale e Flora Gil Brigitte e Marisa Malheiros Flávio e Stella Studart Edmilson e Sara Lima, Renata Vale, Tissiana e Daniel Sidrim Ana Virgínia Martins, Paulo Vale, Márcia Peixoto, Lina e Cândido Pinheiro Eugênio Leite, Patricia Al' Kary e Marcus Novais Taís Pinto, Dalva Arraes, Tânia Teixeira, Suyane Dias Branco e Lisieux Brasileiro Vando e Annelise Figueiredo e João Ricardo Franco Bernardo e Vera Albuquerque Beto Studart, Renata Vale e Ana Studart Mário e Roberta Feitosa, Márcia e Ivo Machado David Bastos, Luciana e Binho Bezerra, Renata e Cláudio Vale e Raul Penteado