00:00 · 14.10.2017

Gurgeldo Amaral Eduardo Queiroz, Monalisa Gentil, Gláucia Mota, Cléa Queiroz Leite, Janice Machado e Daniela Leite

Um dos nomes referência quando o assunto é cuidar da beleza das cearenses, o coiffeur Gurgel do Amaral celebrou 80 anos de muita saúde e boas energias em megafesta que reuniu, no Teka's Maggy, a família, amigos e todos aqueles que, de clientes, acabaram virando amigos do profissional.

Ana Liady Accioly e Gurgel do Amaral Lula Pinto e Gabriela de Castro Walker e Fátima Santiago, Marcondes Viana, Juliana Amaral e Ester Afonso Marjorie Marshall e Gurgel do Amaral Eulália e Efigênia Pimentel Maria Wanda Sá, Lilia Silveira, Socorro Moreira e Irene Mota Wilson, Clemilda , Gurgel do Amaral e Herbênia Gurgel Luiziane Cavalcante e Wânia Negromonte Gurgel do Amaral e Etel Rios Beth e Tito Porfírio Sampaio Camila Gurgel e Ester Afonso Eduardo Queiroz, Monalisa Gentil, Gláucia Mota, Cléa Queiroz Leite, Janice Machado e Daniela Leite