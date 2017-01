Galeria: Gestora

00:00 · 21.01.2017

Enquanto o governador Camilo Santana estava em missão oficial pela Ásia Ocidental e Oriente Médio, a presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargadora Iracema do Vale, assumiu o cargo máximo do executivo estadual, missão cumprida com honra.

Iracema do Vale e Camilo Santana Paulo e Iracema do Vale Socorro França e Iracema do Vale Fernando Ximenes , Iracema do Vale e Lincoln Araújo Luciana Sousa, Iracema do Vale e Walesca Rolim Heráclito Viana, Luciano Lima, Paulo Albuquerque e Juvêncio Viana Haroldo Correia e Tereza Chaves Francisco e Marina Vale, Lúcia Carioca, Cristiane e Hélio Leitão Washington Araújo, Iracema do Vale e Gladyson Pontes Paulo Albuquerque e Plácido Rios Meirilene Barbosa, Lúcia Carioca, Socorro França, Marina e Francisco Vale João Soares Neto e Iracema do Vale

Entre amigas

Ana Cristina Wolf reuniu as amigas na Casa de Moá para celebrar seu aniversário. O encontro foi regado às delícias da chef Louise Benevides, com direito a bolo assinado por Anna Paula Rezende, da Doceria Contemporânea.

Lilian Porto, Ana Cristina Wolf e Sellene Câmara Lenise Rocha e Christiane Emygdio Raquel Moreira, Ticiana Salmin e Catarina Cavalcante Layla Fujita e Karla Ito Ana Cristina Wolf e Louise Benevides Anna Paula Rezende e Marcela Sobral Mariana Rolim e Talyzie Mihaliuc Adriana Teixeira e Arlene Fialho Ana Cristina Wolf Lúcia Fialho, Cláudia Quental e Vandinha Barreira Inês Gurgel, Maira Cunha, Ana Cristina Wolf e Joseana França Mila e Fernanda Zeballos

Troca de alianças

A união de Leopoldo Cabral e Mariana Pinto foi oficializada em cerimônia na Paróquia Cristo Rei, sob comando do padre Eugênio Pacelli. Depois, os convidados foram recepcionados no Hotel Gran Marquise, com décor assinada por Willfridy Mendonça, doces do La Maison Buffet, bem-casados de Célia Bezerra, bolo Bom Bocado, trilha sonora de Paulo José e shows de Ítalo e Renno, DJ Moor e Felipe Adjafre. O casal seguiu para lua de mel nos Estados Unidos.



Leopoldo Cabral e Mariana Pinto Leopoldo Cabral, Mariana, Magno e Lídia Pinto Carol Costa, Ticiane, Leopoldo Cabral, Lena e César Costa Francisco e Larissa Mesquita, Leopoldo Cabral e Mariana Pinto, Francisco e Ana Mesquita Danielle e Valdísio Pinheiro Idemar e Gláucia Citó Cristiane Faria e Mariana Pinto João e Cristiane Faria, Magno e Mariana Pinto, Leopoldo Cabral, Lídia Pinto, Magno e Pedro Faria André e Natália Pinto com os noivos Noivos, pajens e daminhas Momentos de emoção da festa Cristiane Faria e Magno Pinto Ricardo e Luciana Bezerra, Leopoldo Cabral, Mariana Pinto, Paulo e Adélia Magalhães Ticiana e Rafael Boris, Lena Costa, Leopoldo Cabral, Mariana Pinto e César Costa Pedro Faria e Lídia Pinto Leryane Marques, Luana Frota, Mariana Pinto, Neiane Albuquerque e Amanda Pinto Roberta Bonorandi, Bertrand e Alfredo Júnior Jonathan Magalhães, Ricardo Bezerra e Paulo Magalhães Mariana Pinto, Eulina Cabral e Leopoldo Cabral Mariana Pinto

Arte cearense

Apreciadores e entusiastas da arte prestigiaram a abertura da exposição "Raimundo Cela - um mestre brasileiro", do renomado artista cearense Raimundo Cela, com curadoria de Denisse Mattar. Em cartaz no Museu de Arte Contemporânea do Ceará, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura até o dia 26 de março, a mostra tem um rico acervo do pintor.