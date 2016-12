Estrelas esquecidas: Pode acreditar

00:00 · 24.12.2016 / atualizado às 00:37

Em um primeiro momento, nenhum dos dois acreditou. Tudo bem que existem coincidências, mas desse naipe, todo mundo vai dizer que é mentira. Não era. Podíamos chegar perto um do outro, tocar - se bem que tocar já era um avanço precipitado. Sentir o perfume. O dela, por exemplo, que nunca consegui esquecer.

"Que é que você tá fazendo aqui, nesse fim de mundo?" - parecia uma frase afinada de dupla sertaneja. "Longa história" - adiantei-me. "Nem te conto..." - respondeu, deixando no ar uma vontade enorme de contar logo tudo de uma vez. "Sinta-se a vontade para não falar" - fui gentil.

Ela me olhou bem fixo nos olhos por segundos que pareceram mil anos. E aí o castanho real quase transparente dos olhos dela se embaçaram com duas lágrimas gêmeas. Abri os braços e ela pulou dentro do refúgio.

Naquele instante, eu deixei de roer, passei a faixa para ela. Não importava se ela estava roendo por outra pessoa. Se eu esperara por uma vingança só para passar na cara de quem tirou onda com a minha cara de tristonho, estava ali a hora certa em um lugar distante e chique. Fiquei só no abraço solidário, sem vontade de nada. Amigos só sentem vontade de ser amigos. A amizade virou atração, depois namoro apressado, quase direto pra cama, sem ligar para as consequências e viver tudo o que havia pra viver, como na música do Lionel Ritchie. Bons tempos! Foi muito bom, mas passou. Tudo na vida tem um tempo etc. E tal. E foi assim.

Contou tudo sem falar de arrependimento por havermos nos separado, mas achei bom que ela tivesse se envolvido com o cara lá. Ainda estava dentro do meu abraço, mas eu continuava sem sentir vontade de nada. Nem um beijo no rosto.

De repente, ela se afastou, segurando-me pela cintura, olhou para os meus olhos, desceu até a minha boca e aí quase que eu me entrego. Sem mais nem menos, sem precisão, falou: "Dia desses sonhei contigo... A gente se beijando... Sabe, eu adorava teus beijos...". Podia ter respondido "eu também" ou me aproveitado da carência dela, da fraqueza daquele animalzinho ferido e... Mas não, deixei quieto. Ela ia pra Bangkok, eu, para Hanoi.

Apenas afaguei os cabelos dela sem dizer nada, sem fazer nada além disso, porque amigos não fazem nada além de afagar os cabelos, mesmo com o perfume do mesmo xampu dos banhos a dois, até que começamos a falar da coincidência desse encontro no aeroporto de Changi, em Cingapura. Roí muito por ela em Fortaleza. Agora era a vez dela roer, só que viera roer longe, muito longe, carregando apenas uma mochila, que nem eu. A diferença estava nas etiquetas de origem e próximo destinos.

Yangon, Myanmar, na Ásia, dezembro de 2016.