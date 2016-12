Estrelas Esquecidas: Para Adaline, onde estiver

00:00 · 31.12.2016

Copiei o nome do filme "A Incrível História De Adaline" apenas para não confessar, com todas as letras, o nome verdadeiro que nunca deixou de vagar nas entrelinhas dessas crises de saudade com saúde de ferro a se imortalizar através dos tempos. Existe uma Adaline verdadeira aqui dentro de mim. Só eu a conheço, só eu sei quem é de verdade.

Algumas, ao longo das minhas caminhadas, até se pareceram com a Adaline verdadeira, como Malina, mas não chegaram muito perto de Adaline, a mulher que não envelhecia. Algumas mulheres nunca envelhecem dentro de nós; nunca morrem. O passado, o nosso, principalmente, onde habitou uma Adaline como a minha, exerce uma influência enorme no futuro. Adaline me persegue até hoje como uma lembrança boa, uma saudade crônica que o passar do tempo não consegue curar.

Já andei por meio mundo, lugares onde até quis ficar para sempre, mas Adaline nunca me deixou ir embora de vez. Aliás, já voltei a encontrá-la nos mesmos lugares de mais de quarenta anos atrás, mas havíamos envelhecido, não éramos mais quem fomos e o nosso presente tinha outros compromissos, outros nomes, outras histórias e as esperanças eram poucas. Cada vez que encontrei Adaline voltei para casa chorando pelo caminho acreditando no mesmo milagre como o que aconteceu no filme. Nunca aconteceu.

Adaline e eu vivemos dias incríveis, dias especiais quando o destino nos colocou frente a frente, justo quando meu rosto tinha uma máscara de tristeza e ela, assim, sem mais nem menos, aproximou-se curiosa para saber o motivo e eu disse que era saudade do meu país. Para Adaline, àquela época tão distante, era difícil entender o significado. Depois foi ela mesma que vestiu todas as cores, sons e perfumes de uma nova saudade quando mais uma vez o destino me tirou do caminho dela. E os nossos dias únicos e especiais se espalharam entre outros que apenas serviram de consolo ao longo da vida.

Quando perdemos um grande amor, não importam os motivos ou as razões, sempre morremos um pouco para renascer nas esperanças com outros nomes, mas nunca como a mesma Adaline que nos fascinou e encantou. Só quando já é muito tarde nos damos conta de que sempre paira, sobre toda história de amor, um adeus apenas esperando para acontecer. Daqui a pouco será Ano Novo de novo e seria tudo muito comum e normal porque Adaline já foi embora faz tempo. Devia não fazer mais sentido abrir as portas para aquelas lembranças, mas ninguém manda nelas.

Quanto mais se quer esquecer uma coisa, mais ela teima em fincar pé. Desisti faz tempo. Adaline, como no filme, não morre. Pior, não envelhece. Melhor deixar assim. Perto da meia-noite vou beber uma generosa taça de vinho. Talvez duas ou três, e adormecer. Pode ser que as lembranças de Adaline também peguem no sono e, ao invés de eu ficar triste porque ela estará nos braços de outro, tudo se cale, emudeça, se apague por um tempo, e quando eu acordar no dia seguinte, essa história de Ano Novo, de muitas felicidades, façam sentido e Adaline siga seu caminho sendo feliz como eu não pude fazê-la...

Saigon, Vietnam, dezembro de 2016.