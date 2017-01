Estrelas Esquecidas: Os desafios da volta

00:00 · 07.01.2017

Assumi que quando entro em um avião para ir ao encontro de horizontes, desafios, aventuras, só existem duas possibilidades: ou faço o caminho de volta quando chego ao limite e é chegada a hora de fazer a curva ou fico onde o destino tiver planejado.

Só olho para trás através das imagens que revejo, extenuado, quando, ao fim do dia, chego aos abrigos sempre modestos para dar descanso aos pés e ao corpo metido a besta. Além das despedidas convencionais por meio dos abraços nos amigos poucos e na família reduzida - seja pela distância das escolhas, seja por outras distâncias pobres que perderam a importância -, despeço-me do espaço onde mantenho as malas cheias de lembranças e o cofre dos arrependimentos que, como sempre, chegaram atrasados.

Quando a porta do avião se fecha, deixo do lado de fora qualquer medo. Não me benzo, não faço orações, o coração não acelera. Nada! Que será, será. Até agora sempre foi. Rio sozinho e discretamente quando deixo o primeiro porto e parto sem ter ideia de como será o lugar para onde o ônibus me leva. E chego. E me espreguiço, me espicho, bocejo e me pergunto: e agora?

Pego um mapa e marco o lugar para onde vou, a pé, de barco, de canoa, numa boa, contanto que seja sempre para mais longe, bem distante, até onde der ou encontrar a primeira imagem que pesco com o anzol das minhas lentes. Depois, logo depois, sigo em frente carregando a alegria de ter descoberto a fração de tempo tão importante para mim e eu nem sabia. E é exatamente isso que faz valer a pena.

Já escapei de poucas e boas em lugares tão exóticos, principalmente para quem se acomodou depois dos cabelos brancos, da dor nas juntas, do medo de sentir novos medos, de ser chamado de doido. Ah, como é bom ser doido assim! Tenho uma coleção enorme de pores de sol. De nascer, são bem poucas lembranças. É difícil madrugar quando se foi dormir tarde depois de ter caminhado até os pés pedirem arrego e o corpo ameaçar de qualquer coisa, mas nem ligo, nem dou bola. De que me vale a ameaça do saldo de vida, dos créditos que ainda tenho? Tudo de pouca valia.

Valor tem um copo d'água, uma maçã, uma banana, um sorriso hospitaleiro ou descobrir que "mengalabá" em birmanês significa "seja bem vindo", ou "bom dia", ou "como vai", isso sim, tem valor. Quando a porta do avião se fechou lá no começo da empreitada voluntária, nem pensei nos riscos de nada, mas nessas surpresas a cada curva dentro do imenso desconhecido que todo dia começa. Posso entender muitas falas de gente de outras origens, mas me calo ou me faço de desentendido se as suas auras são ruins ou suas caras são antipáticas.

O silêncio é uma arma providencial que só perde para o sorriso discreto de dois circunstantes. Depois que passamos um pelo outro, cada qual segue seu rumo e talvez nunca mais nos vejamos, mas acontece de vez por outra nos encontrarmos de novo e aí o sorriso puxa um aceno de cabeça simpático. Isso conta.

Neste momento, estou em um templo budista guardado por macacos no alto de uma montanha, no Myanmar. Só para reverenciar o sol se pondo e sentir a paz do lugar. Ganhei do cansaço, das três vezes que senti vontade de desistir, mas resmunguei e praguejei. E cheguei. Ainda não é hora de voltar. Não sinto a menor vontade. Na verdade, o desafio maior é o da grande curva, quando chegar o dia de fazer as malas e assumir o caminho de volta... Ou não.

Myanmar, ao pôr do sol de uma tarde qualquer de dezembro de 2016.