Estrelas esquecidas: Destino irresponsável

00:00 · 14.01.2017

Existe sempre uma razão a mais para partir quando decidimos ir embora. Já fui muitas vezes e carregava comigo a mesma mala pesada e incômoda de certas lembranças e melancolia. Costumava sentar-me olhando para as mãos cruzadas com força como se quisesse a ajuda, do lado da razão, para segurar as emoções do lado esquerdo, prestes a me denunciar ali, dentro de um avião para um voo longínquo. A primeira vontade era de nunca mais voltar.

Tinhas meus motivos, embora não existissem razões porque o peso das culpas assumidas impediam de querer ser a vítima. Não, não fui. A vaidade e a tolice cobram caro. E à vista, ali, no ato de passar a régua e fechar cada conta. As ilusões e sonhos até se podem comprar fiado. A realidade, não. Quer receber na hora. Paguei com o que tinha. Os juros, infelizmente, parcelei o resto de vida afora, sendo cobrado, sem dó ou piedade, onde quer que acordasse. Aqui, ali, distante, muito longe, longe demais, até perder de vista a origem e não enxergar direito o destino.

Algumas vezes, sentia que as minhas mãos ainda teimavam em querer aquilo que já não me pertencia, mas reservas de dignidade sentimental me impediam, enquanto repetia em silêncio: "mesmo ontem, que já passou, hoje, amanhã e seguramente depois de amanhã sinto que queria meus abraços de volta e será assim até que o meu coração não aguente mais...". Eu sabia que esses horizontes distantes e quase anônimos eram como refúgios para escapar da certeza de saber quem era a razão de estar ali, compulsoriamente fragilizado, mas buscando encontrar forças para não desistir de me afastar do olho do furacão das emoções que agonizaram e vi morrer entre meus dedos.

Dentro da mala, o pedacinho de papel com um pedido simples: "preciso de um abraço para sobreviver". E eu neguei. Fui maior que o próprio orgulho. Depois, não houve mais volta. Já repeti muitas vezes que o arrependimento sempre chega tarde demais e, quando voltei com o abraço, ela não estava mais lá. Fiquei sem ter o que dizer do lado de fora, apegado ao silêncio que não me deixava ir embora, até que cansei. Sabia que a amava muito e deixei de dizer. Perdi mil chances de ser humilde e, agora, o orgulho estava ali, por terra, vencido, exposto, sem forças.

Esperei o quanto deu para que ela me pedisse para não ir embora, mas o silêncio continuou. E fui embora. E não liguei para os lugares por onde andei. Por mais que quisesse me desfazer das malas, nunca me livrava do peso de saber o que elas representavam. "Eu te amo" vazios, minha vida, meu isso, meu aquilo, quero te ver hoje, volta pra mim, isso sem contar com as etiquetas fantasiosas de propostas mentirosas explícitas, mas eu também deixei etiquetas iguais, bilhetes parecidos, perfumes misturados e os lencinhos com marca de batom não tinham mais identidade, os matizes do carmim se fundiam quase no mesmo tom de tão envelhecidos...

Nem desfiz as malas da última chegada nem fiquei bom dos machucados da armadilha em Mandalay e já estou me arrumando outra vez para o próximo destino, talvez mais irresponsável ainda: Aleppo!

Aeroporto de Ataturk, Istambul, Turquia, Dezembro, 2016.