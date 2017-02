Estrelas Esquecidas

00:00 · 04.02.2017

Noites a fio, quantas vezes -nem lembro quantas - debrucei-me em janelas, as mais diversas, com vista para mares de ondas nervosas e ventos anunciando procelas ou chuva fina! E ficava-me ali, fazendo perguntas silenciosas e escutando respostas que nada aliviavam. Nunca nada foi fácil, desde os tempos de rosto sujo de manga, esfoladuras nos joelhos, traquinagens e pequenas decepções nos Natais magros. Nunca nada foi fácil e nem ao menos sabia o que era difícil ou impossível.

As ruas lá de trás, quando começou a contagem do meu tempo, só havia sim e não. O talvez vem muito depois, quando o medo do trovão foi embora e carregou outros medos menores. Futuro era uma palavra muito distante, custava a chegar e não tinha importância. Era o tempo em que olhava para cima e, nas noites estreladas que sempre gostei de contemplar, eram elas que se moviam depressa quando passava uma nuvem.

A Lua me fascinava. A Lua Cheia! Nunca perguntei por que ela sumia e depois aparecia como um riso tímido, gargalhava e virava aquela "luona" enorme. O menino largou as calçadas moleques e irresponsáveis, descobriu a febre que sempre dava no primeiro beijo e depois os abraços, as intimidades que podiam levar meninos para o inferno. Descobrir que não tinha nada disso e que o inferno era um lugar divertido acabou com a inocência e tudo perdeu a graça. Quando menos esperava, pareceu até um salto no escuro de um sonho comprido, vi-me debruçado nessas janelas... Quantas noites, varando madrugadas, vendo o sol nascer...!

Numas dessas, imaginei-me um clone de mim mesmo a caminhar errante pelo mundo, querendo encontrar a melhor encruzilhada e seguir direções diferentes, querendo enganar o tempo que agora corria mais depressa com essa imitação perfeita de mim mesmo. Isso não existe. Seria uma mentira a se repetir tanto que se fundiria com o outro verdadeiro, esse indivisível, sem máscara. Quanto tempo perdido com mil porquês, pura perda de tempo.

Dessas janelas descobri horizontes, descortinei o mundo, tirei dúvidas no frio, sofri no calor, fiz confidências e me confessei no alto de uma duna dourada em Agadir e deixei rastros nos bordados feitos nas areias do deserto escaldante do Saara. De um extremo ao outro, conquistei para nada as estepes e planuras cobertas de neve depois do Círculo Polar Ártico.

Cheguei a acreditar que fugindo assim, para mais longe a cada vez, o tempo não me alcançasse. Ledo engano, mas nem tão ledo assim. Algumas vezes, deixei-me guiar pela luz do farol da ira e quase naufrago na arrebentação sobre os arrecifes negrejados que assumia-me contornos na espuma rápida. As fugas não deram certo. Voltei para mim e estava mais velho. Enquanto procurava fugir do tempo ele me caçou sem trégua a vida inteira com a conta detalhada de todos os débitos da minha existência. Ah, o tempo, armadilha cruel!