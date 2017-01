Estrelas esquecidas: Agradecimento desnecessário

00:00 · 21.01.2017

Ela foi uma das últimas a embarcar. Não precisou pedir licença porque fui logo me levantando para que pudesse passar. Mesmo sem fazer um mínimo de contato visual, senti um peso do estado de espírito quando agradeceu e apenas respondi com "hum hum". A visão periférica mostrou que ela sentou-se e, ato seguinte, virou-se, encostou a testa na janela e pareceu-me ter escutado um soluço. Discretamente e sem se voltar, catou um lenço na bolsa e enxugou os olhos.

Sou do tipo extrovertido, brincalhão, gosto de interagir com as pessoas, mas em casos assim, sou discreto. Não comportava olhar para o lado dela, perguntar o que quer que fosse, principalmente com o avião taxiando para decolagem. Chequei onde ficava a porta de emergência, apertei o cinto e concentrei-me no ronco das turbinas. Depois, senti a aeronave enorme ganhar velocidade e lentamente ganhar altura. Gosto de imaginar o comandante diante dos botões que precisam ser apertados, dar potência máxima nas turbinas e me concentrar em qualquer barulho fora da tom na sinfonia que vence a gravidade e leva às alturas.

Já em velocidade de cruzeiro, a aeronave parecia simplesmente flutuar, parada contra um céu estrelado. Rapidamente arrisquei fingir que olhava para fora, para ver como ela estava. Impassiva, hirta. Reclinei o assento, puxei o boné sobre os olhos, cruzei as mãos sobre o cinto e relaxei. Nem lembro quanto tempo havia passado, quando aconteceu o primeiro solavanco. Logo a seguir, um aviso para retornar o encosto das poltronas e afivelar os cintos por conta de uma zona de turbulência.

Mesmo para os acostumados a viajar para lugares muito distantes e a esses sacolejos que remetem a pensamentos trágicos, não deixa de ser desconfortável. Quando a coisa ficou mais forte, eu olhei para ela e já encontrei um par de olhos escuros arregalados procurando os meus. Procurei demonstrar tranquilidade olhando para frente e sutilmente olhei novamente para ela. Estava de olhos fechados, lábios entreabertos como se estivesse na iminência de gritar. A um sacolejo mais forte, dois bagageiros se abriram com barulho e ela segurou meu braço. Depois, procurou a minha mão e apertou com força. "Sorry...!", mas não largou.

Não respondi, apenas coloquei a minha mão esquerda sobre a dela e fiquei ali, esperando que o tempo lá fora deixasse de brincar. Como por passe de mágica, tudo voltou à calmaria no mar das mesmas estrelas. Retirei a mão de cima da mão dela para que ela voltasse ao espaço da sua poltrona. Ela me olhou em fundo nos olhos agora mais calmos, perguntou-me "Do you mind?" - "Você se incomoda?" - e, sem esperar pela resposta, soltou a minha mão, colocou o braço em volta do meu e ficou ali, quieta como um anjo. Não puxei conversa e quando nossos olhares voltaram a se encontrar ela apenas sorriu levemente.

Dei duas batidinhas de aquiescência no braço dela, inclinei a minha poltrona, puxei novamente o boné sobre o rosto e fechei os olhos. O voo agora era sereno como uma canção de ninar. Despertei com vontade de ir ao lavatório, mas quando me preparei para levantar vi que ela tinha se aninhado no meu ombro e dormia com um rosto em paz. Desisti do banheiro. Faltavam agora apenas três horas para pousar no aeroporto de Changi, em Cingapura, e eu podia esperar.

Também havia embarcado com uma carência de aconchego. O meu tinha nome, rosto e cheiro. Meu ombro era seguramente um aconchego anônimo e temporário. Não importava. Completávamo-nos desde a turbulência. Ainda tentei discretamente retirar o braço dela para me levantar, mas ela se aconchegou melhor, apertou meu braço e acomodou a cabeça quase sobre meu peito. Não imaginava com quem estaria sonhando. Não importava, mas escutei quando ela disse quase num sussurro: "Thank you...".