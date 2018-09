Estrelas Esquecidas

00:00 · 22.09.2018

O título enseja uma incoerência, uma falta de lógica, mas não é sempre assim. A vulnerabilidade é a suscetibilidade de ser ferido, física ou sentimentalmente, porque a pessoa, em determinados momentos, fica sujeita a críticas por apresentar falhas ou fragilidades. Aquele que se aproveita de quem se mostra vulnerável geralmente desfere seus golpes aplicando a força, seja física ou aquela das palavras.

Num primeiro momento, faz uso de limites que acha serem suficientes para ferir de morte ou enfraquecer o objeto da sua mesquinhez. Até mesmo um tigre, ameaçado pelo fogo, acuado num canto, encolhe-se até mais não poder e aí, sem a lógica do raciocínio dos humanos, reage com o desespero de um salto, atirando-se contra as labaredas. Existe um tigre acuado dentro do mais fraco.

Ficar em silêncio, com aparente resignação ou submissão, é uma forma de estudar e medir a força de sua reação. O silêncio é sábio, pode ser uma resposta e deixa no ar uma interpretação que enfraquece o agressor. Retirar-se sem dizer nada não deve ser encarado como um gesto de covardia, mesmo pelos mais arrogantes ou prepotentes. Ao agressor, cabe o ônus de todas as dúvidas. O agredido, por seu lado, leva todas as certezas de como será a sua resposta, seu revide, sua vingança e pouco se lhe importa se comerá o prato morno ou frio.

Não revidar, não igualar-se, não devolver a mesma moeda, olho ou dente, pode parecer nobre, demonstração de superioridade. Tudo bem, pode até ser que seja. Ainda não tive oportunidade de apertar a mão de uma pessoa que deu a outra face. Conheci muitos que atiraram a primeira pedra, a segunda e muitas outras, com a maior desfaçatez, e eram tão pecadores, sonsos, que se alguém tivesse de revidar, seguramente precisaria de uma pedreira ou, no mínimo, um caminhão carregado de boas pedras para equilibrar a violência sofrida.

O mundo está cheio de juízes e as balanças que utilizam para justificar suas interpretações de "dura lex" carecem de ser aferidas depois de cada sentença tendenciosa. Nessa divagação, não entram os "vulneráveis" desses dias estranhos, nem se deve levar em conta suas caras santas, promessas de fim de feira ou acreditar na encenação de partilhar de sopas em feiras de periferia ou aparentar satisfação degustando pastéis sem queijo ou azeitona, com ensaiada preferência e desdém ao caviar que comeu em pétit comitê e ainda arrota na encenação oportuna.

Aqui, eles brincam com a vulnerabilidade da plateia, apertam mãos e todos como se fossem amigos e beijam criancinhas, mesmo com nariz escorrendo, mas morrem de medo da força desses vulneráveis necessitados que apenas sorriem e aquecem.

Por outro lado, e em outra dimensão de vulnerabilidade, lembro de ter ido embora de um sonho que me pareceu ter-se transformado em último porto depois de tantas andanças e nem era. Cheguei no mesmo barco, mas as águas eram rasas e haviam muitas pedras. Encalhei. Restavam-me poucas forças e nem mais vontade de me lamentar eu tinha.

Era noite. O céu tinha uma Lua ausente, mas foi melhor assim. Todas as estrelas possíveis estavam ali, curiosas e solidárias. Entre elas, a matéria escura, moldura incomensurável para todas elas. Sentia-me vulnerável, mas enquanto passeava pelo céu, refleti sobre o misterioso espaço negro entre esses pontinhos mágicos. E olhem só: pensei no Hubble, o telescópio solitário que flutua entre o céu e a Terra, com seu imenso olho a perscrutar o infinito além da nossa imaginação e a contar essas estrelas que esquecemos de contar.

Dentro dessa fragilidade que às vezes acomete o romântico, existe uma força incrível para sonhar com a felicidade que em algum lugar ainda existe?