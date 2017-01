Estrela esquecidas: Íntima parceira

00:00 · 28.01.2017

Muitos dos meus destinos foram costurados com retalhos de sonhos antigos, alguns dos quais, em noites mal dormidas, ou simplesmente olhando para um ponto imaginário do teto. Nessas fugas, durante muito do tempo confuso por conta dos encontros furtivos nas aventuras irresponsáveis, procurei ser acusador severo das minhas culpas e assumir, sem concessões, as consequências ruins.

Precisei ser meu próprio juiz, agora, implacável, recusando todos os apelos de confessados arrependimentos e atenuantes oportunos das desculpas inconsistentes. O pior foram as reincidências, como um viciado na pior droga para um homem de alguma cultura: a vaidade! Por tudo isso, busquei lugares diferentes dos roteiros comuns aos fartos de bom gosto e nunca, na verdade, tive a menor preocupação com os riscos, perigos ou ameaças desses lugares inusitados e pouco escolhidos pelo bom senso.

De alguns retornei, não como aquele que volta porque a viagem chegou ao fim, mas como sobrevivente, diante dos perigos pelos quais passei e porque que tive prestação de contas adiada. Apesar das afoitezas desnecessárias, tive poucos acidentes de relevância, duas ou três cicatrizes físicas e permiti-me solitário riso de deboche ao relatar, em tom de mofa, essas aventuras. Não que pretendesse deliberadamente negociar a vida, mas porque pouco me importava voltar vivo.

Chega-se a uma idade em que ser atrevido é o melhor adversário para os medos dos anos muitos que trouxeram cabelos brancos e linhas de tempo no rosto que perdeu a graça. Voltava com muitas histórias para contar, mas tinha preguiça de detalhá-las porque a importância de cada uma só a mim dizia respeito e só para mim tinham sentido.

Sempre preferia relatar as histórias e aventuras mais curtas e com cuidado para que não parecessem histórias de pescador a falar de um peixe grande. Eu sabia dos tubarões e baleias que tinha enfrentado, mas era preferível falar de pescarias mais modestas. Mesmo assim levei numa boa o pouco interesse dos ouvintes e aí mudava de assunto. Os voos intermináveis e as longas esperas nos aeroportos eram conselheiros e me ajudavam a refletir sobre as razões das feridas que incomodavam dentro do coração e as cicatrizes na alma.

Lambi minhas feridas sozinho e em silêncio, chorando pouco sem deixar que me vissem as lágrimas. Nenhuma amizade tem o dom de cuidar desses machucados, por mais sincera e fiel que seja. As dores de amores finitos são muito pessoais. Só quem as sente sabe o seu tamanho e profundidade. O remédio para elas, só aceitamos tomar quando um mínimo de razão se sobrepõe ao exagero daquilo que enxergamos e atribuímos valores e importância com exagerada inflação sentimental.

Fiz do fim de cada distância escolhida apenas uma pousada temporária e modesta para a canseira do caminho e logo depois partia, sempre para mais longe, bem mais longe, talvez para dificultar o caminho da volta e aumentar o desafio do imenso nada. Às vezes até brincava com os horizontes, com os endereços que não conhecia só para imaginar as surpresas, os rostos que iria encontrar. Chegou a ficar comum, a quase perder a graça. Cheguei a definir-me como o homem que nunca chegava porque sempre estava partindo de pousadas temporárias.

Esse pouco caso dentro desses destinos sem muita consulta, de pouco conforto, adormecia serenamente comigo dentro de um avião, mesmo nas poltronas apertadas; em um vagão de trem que aceita verduras, sacos cheios de sei-la-o-quê e até galinhas para vender na feira de uma cidade estranha, lá nos confins do fim do mundo; ou dentro de ônibus com algum conforto. E ria do cenário, e me divertia com as minhas próprias loucuras. Quando adormecia nessa paz aparente, como se estivesse vivendo na calma aparente do olho de um furacão, não me importava se iria acordar. Passei a ter sólida, sadia, natural e íntima parceria com o ritual para a eternidade.

Florença, Itália, novembro de 2012.