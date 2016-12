Balada In: Contagem regressiva...

00:00 · 31.12.2016

Nathália Brasil, Nicole Benevides, Mirella Rocha e Clara Franck se divertiram no Natal do Colosso. E por falar no badalado espaço de Rodrigo Frota, o local promete arrastar um exército de festeiros com uma mistura de ritmos que vai do sertanejo à música eletrônica, na virada do ano Prefeito eleito de Aracati, Bismarck Maia - no flash com Gláucia Maia- toma posse neste domingo, prometendo uma administração de altíssimo nível

Declaramos aberta a contagem regressiva para 2017. Hoje é dia de recarregar as baterias e pôr o bronzeado em dia no Beach Park, Cumbuco, Jericoacoara ou nas melhores barracas da Praia do Futuro. Depois, nada como uma massagem no Gran Spa by L'Occitane para relaxar antes da festa da virada ou para entrar o ano com o pé-direito. Afinal, este domingo é dia da posse dos prefeitos eleitos por todo o País.

Com sua carinha de anjo, Dani Gondim curte temporada de sal, sol e baladas no Ceará na companhia do namorado, André Montenegro Após a virada do ano, Ticiana e Lúcio Feijão prestigiam a posse de Ivo Gomes, na prefeitura de Sobral

Alessandra e Erivaldo Arrais armam uma megafesta de Réveillon em seu château, no Porto das Dunas. Entre as atrações, o deejay Pedro Garcia e a cantora baiana Claudia Leitte

Vice-comodoro do Iate Clube, Chiquinho Aragão e Cristina pilotam uma das mesas mais disputadas do Réveillon Premier. A festa terá como principal atração a cantora baiana Carla Cristina

Priscilla Áfio faz parte de uma turma que se divide entre o Colosso e o Cafe de La Musique, no Réveillon Depois de fazer bonito no Natal do Colosso, Pamela de Castro se prepara para a festa de Réveillon