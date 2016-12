A rainha do ano

00:00 · 31.12.2016

Ícone pop e detentora de um sucesso inspirador, a cantora Madonna é sempre destaque por suas posturas, lançamentos musicais, participação em festivais e prêmios que recebe. Neste mês de dezembro, contudo, a conquista de mais um reconhecimento no meio musical, o prêmio de Mulher do Ano, segundo a Billboard, inspirou várias pessoas de maneira especial, independentemente de quem acompanhava, ou não, o trabalho da artista mais de perto.

Mesmo sem ter lançado um álbum novo em 2016, a escolha da cantora para levar o prêmio maior daquela noite reconheceu a influência da carreira de Madonna, que transcende a música, segundo a presidente do The Hollywood Reporter-Billboard Media Group, Janice Min. Além disso, a turnê Rebel Heart, iniciada ainda no segundo semestre de 2015 e que se estendeu por todo este último ano - sem ter, contudo, passado pelo Brasil -, foi considerada a mais rentável para uma artista mulher, movimentando US$ 170 milhões, com mais de 1 milhão de ingressos vendidos nos 82 shows.

Conhecida por suas falas e performances polêmicas, a rainha do pop não fez diferente durante seu discurso, após receber o prêmio, em Nova York, durante o Billboard Women in Music. Com o troféu na mão, ela não apenas discursou ao longo de 10 minutos, mas emocionou, inspirou e ensinou a todos os presentes.

'Então, obrigada'

"Obrigada por reconhecerem minha habilidade de dar continuidade à minha carreira por 34 anos diante do sexismo e da misoginia gritante, e do bullying e abuso constante", disse Madonna, abrindo um discurso no qual citou todos os assédios, dificuldades, perdas e 'nãos' que ouviu ao longo de sua carreira, boa parte deles, por ser mulher.

"Para aqueles que duvidam e para todos que me disseram que eu não poderia, que eu não iria e que eu não deveria, sua resistência me fez mais forte, me fez insistir ainda mais, me fez a lutadora que sou hoje. Me fez a mulher que sou hoje", continuou ela, lembrando que, quando começou a cantar, na década de 1980, não existia internet, portanto, ela tinha de ouvir e responder, pessoalmente, as críticas e todo tipo de comentários que denegriam seu trabalho e sua postura enquanto mulher.

Citando seu grande inspirador, David Bowie, e nomes como Michael Jackson e Amy Whinehouse, todos artistas que já faleceram, ela concluiu: "Mas eu continuo aqui. Eu sou uma das sortudas e todo dia eu agradeço por isso". E, ciente de seu papel na representatividade da força feminina, ela incentivou as mulheres a buscarem fortes aliadas, em quem possam se inspirar, se apoiar e se instruir. "Como mulheres, nós temos que começar a apreciar nosso próprio mérito", acrescentou.

O legado

O vídeo do discurso viralizou nas redes sociais e repercutiu entre os mais diversos públicos, chamando ainda mais atenção para a busca pela igualdade de direitos entre os gêneros e evidenciando como ainda há muita coisa a ser mudada. Mas, indo além dessa causa, as palavras de Madonna são uma lição de vida, quase como um estímulo para receber, de braços abertos e cheios de boas energias, o ano que começa agora.

Sim, porque Madonna, com sua força e capacidade de superação, representa todos nós aprendendo com toda a intensidade que 2016 nos trouxe e transformando cada dificuldade, cada 'não', cada perda e cada reviravolta em energia para construir um 2017 pleno e permeado de bons acontecimentos. Representa, também, as mulheres na busca constante e cada vez mais empenhada pela igualdade de direitos. Representa, ainda, o poder transformador daquilo que é feito com amor e em prol do coletivo. Por tudo isso, podemos dizer que Madonna já é a mulher do ano de 2017.