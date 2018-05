Yaris, o novo Toyota

00:00 · 07.05.2018 por André Marinho - Editor

Por dentro da versão Tailandesa, por isso a mão inglesa com volante na direita, o carro promete ser um sucesso de vendas pela expectativa gerada ( Foto: divulgação / Toyota )

Em fevereiro, quando a Toyota completou 60 anos no brasil e reuniu parte da imprensa nacional para fazer um balanço, mostrou um vídeo com o Yaris, seu novo carro que será fabricado no brasil, em sorocaba.

Quando publiquei e postei a matéria na internet e redes sociais, o "frisson" foi geral. Muitos me consultaram sobre o veículo para tirar dúvidas. Mesmo com os detalhes guardados em segredo vamos detalhar o que sabemos de bastidores do carro.

Com preço de R$ 65 mil a R$ 85 mil, o Yaris será posicionado entre o etios e o corolla, dois carros de sucesso da marca no brasil.

O alvo é buscar as duplas de compactos mais consistentes do mercado nacional, tais como polo/virtus e argo/cronos, mas também brigar com produtos semelhantes de honda, chevrolet, hyundai, entre outras.

Com produção localizada em sorocaba-sp, cuja planta da Toyota recebeu R$ 1 bilhão em investimentos para produção dos novos carros, eles deverão contribuir para as exportações da montadora e seu melhor posicionamento no mercado.

Mas, uma novidade importante deve favorecer o Yaris 2019 no brasil. Parte da imprensa automotiva está informando que o motor a ser usado pela nova dupla de ataque da Toyota não será o 1.5 dual vvt-i de até 107 cavalos, usado pelo etios no brasil.

Aliás, esse mesmo propulsor é usado pelo atual Yaris em vários mercados no mundo, mas sempre com a potência limitada. É esse fator que muda a estratégia do produto por aqui, pois um novo 1.6 dual vvt-i será montado no modelo nacional, provavelmente o 1zr-fe que tem 126 cavalos na gasolina a 6.000 rpm e 16 kgfm a 5.200 rpm no mercado exterior.

Este motor será feito em porto feliz-sp, de acordo com a informação, onde a Toyota investiu centenas de milhões de reais para a produção de um novo motor a partir de 2019.

A princípio, o dynamic force 2.0 parecia ser esse motor, a ser usado no corolla 2020, que deve chegar completamente híbrido. Com o novo propulsor, o Yaris 2019 deve entregar até 128 cavalos e terá ainda transmissão manual de seis marchas ou cvt multidrive, bem superior à atual caixa automática de 4 marchas do etios. Sem dúvida, um up grade para o Yaris frente a concorrência extrema de outros.



Mini Corolla? Versão sedan também está sendo super aguardada pelo público brasileiro (Foto: divulgação / Toyota)

Faltam cerca de dois meses para o Toyota Yaris ser lançado no brasil e agora o modelo ganhou um site antecipando sua chegada. Além disso, ele ganhou um hotsite que permite o cadastro de consumidores interessados no carro. Na página, há um vídeo que mostra alguns detalhes do Yaris.

Por enquanto, a montadora ainda faz mistério sobre o carro, mas apuramos na concessionária newland, de fortaleza, que o início das vendas está previsto para o começo de junho. E já tem muita gente reservando seu exemplar no ceará.

A informação que apuramos é que a Toyota está enviando e-mail para clientes se cadastrarem para receber todos os detalhes do novo carro. Motorização, preços, acessórios, equipamentos de série.

Em conversa com uma fonte da concessionária cearense, soubemos que haverá um treinamento de três dias dos gerentes e alguns vendedores das concessionárias, onde serão revelados todos os aspectos do veículo.

O primeiro dia será de teoria e outros dois de test-drive. Grupos irão para brasília, porto alegre (rs) e são paulo para receber esse treinamento. O grupo de fortaleza irá para brasília.

Outro detalhe: o lançamento oficial para o público, com festa na concessionária será entre os dias 8 a 12 de junho.

Quando confirmou que o modelo seria vendido no brasil, a montadora não detalhou se ele chegaria nas versões hatch e sedan, como é oferecido em outros mercados. Àquela época, a Toyota apenas mostrou uma foto do Yaris hatch, indicando que essa versão estaria certa para o nosso país.

Agora, fontes afirmam que a montadora venderá o Yaris hatch e o sedan, mas o lançamento deve ser feito em partes: o hatch chegará em junho, enquanto o sedan ficará para um pouco depois, mas acredita-se que em julho. Isso porque a Toyota está testando a versão sedan no brasil há algum tempo, basta acessar a internet e ver os flagras.

Segundo revendedores, uma versão pcd (pessoa com deficiência) do sedan está confirmada, o que indica que o preço inicial poderia ficar na casa dos R$ 69.990, abaixo do limite para a isenção de impostos.

Em setembro do ano passado, a Toyota informou que investiu R$ 1 bilhão na fábrica de porto feliz, no interior de são paulo, onde o Yaris será produzido. O modelo usa a mesma plataforma do etios, porém ela foi retrabalhada para oferecer mais espaço interno.

Um ano antes, a empresa já havia investido outros R$ 600 milhões na fábrica de motores para ampliar a capacidade produtiva de 108 mil unidades de motores por ano para 174 mil a partir de 2019.

Yaris no mundo

Lançado em agosto de 2017 na Tailândia, o Yaris também foi lançado com sucesso na India, em fevereiro. O Yaris já é vendido faz tempo em outros mercados, como Japão, Portugal, Alemanha - em 2017 foi o segundo hatch pequeno mais vendido do mundo com 526.977 unidades. O primeiro lugar ficou com o Volkswagen Polo com 653.178 unidades.

Ficha técnica

Motor: 1.6L, flex, 4 cilindros

Potência: 128cv

Câmbio: manual ou automático CVT com seis velocidades

Torque: nãorevelado

Porta-Malas: não revelado

Fabricação: Sorocaba (SP)

Lançamento oficial na loja: de 8 a 12 de junho

Preços: de R$ 65mil a R$ 85 mil