WR-V abre as portas

00:00 · 06.02.2017 por Camila Marcelo* Repórter

Família unida: Com sua chegada, linha SUV está completa com ainda HR-V e CR-V ( Foto: Divulgação ) Modelo conta com sistema de bancos ULTRa SEAT (Utility Long Tall Refresh). O assento pode ser elevado e possibilita aproveitar melhor o espaço interno ( Foto: Divulgação )

A fábrica de veículos da japonesa Honda foi inaugurada em outubro de 1997 e este ano completa 20 anos de Brasil. Para celebrar esse marco, nada melhor do que a chegada de um novo modelo: o WR-V, que é o primeiro automóvel com seu desenvolvimento liderado pela área de P&D no País. Ao lado do Fit, City, Civic e HR-V, ele será produzido na planta de Sumaré, no interior de São Paulo.

Durante o desenvolvimento, pesquisaram o mercado de cinco cidades, entre elas Fortaleza, e viram que havia espaço para algo ainda mais compacto que o HR-V, devido às vagas cada vez mais apertadas dos centros urbanos. Porém, ele não abdicaria do termo SUV, tendo ainda espaço interno, altura em relação ao solo e uma boa visibilidade de condução. No entanto, mesmo a Honda enquadrando-o como utilitário esportivo compacto, as proporções e a altura de solo estão mais adeptas ao que chamamos de crossover.

As suas medidas são 2,55 m de entre-eixos, 4 m de comprimento, 1,73 m de largura e 1,6 m de altura. Com 17,9 cm de vão livre do solo, os seus ângulos de ataque e saída são 21º e 33, respectivamente. Esses números são bem próximos ao futuro rival EcoSport, o qual tem na ficha técnica: 2,52 m de entre-eixos, 4,24 m de comprimento, 1,76 m de largura e 1,69 m de altura. No quesito altura em solo, o concorrente sai um pouco a frente com 25° de entrada e 35° de saída.

De acordo com Luís Marcelo Kuramoto, líder geral do projeto Honda P&D do Brasil, o modelo será voltado ao cliente da Honda que deseja ter o seu primeiro SUV ou, então, será a porta de entrada de novos amantes da marca. Estão prevendo que mais solteiros ou casais sem filhos que serão os maiores compradores desse carro.

Parado

Como ainda não foi liberado para test-drive, vamos nos focar no design. O seu tamanho é entre Fit e HR-V, mas o visual puxa mais a dianteira do irmão SUV. No entanto, com retoques que o permitem ter sua própria identidade. Começando pela frente: por exemplo, sua dianteira recebeu um cromado extra no friso que envolve a logo da marca. A grade está aparentemente mais vertical, devido ao detalhe em black piano, e as luzes de neblina foram levadas mais para lateral. E os faróis contam com luzes de uso diurno em Led.

Na lateral, o destaque são as rodas de 16 polegadas com composto de alumínio com liga diferenciada, com a proposta de reduzir o ruído de rodagem, e o desenho foi feito exclusivo ao modelo, com pintura cinza metálica. E de exclusivo também garantem nova suspensão e chassi.

Ainda na comparação, a traseira é mais achatada, rechonchuda ou, podemos dizer, horizontal, apenas a lanterna fica sobressalente. Aliás, elas também invadem a tampa do porta-malas como no HR-V, mas bem menos e somente a parte inferior. Além disso, a diferença se reforça com um friso cromado na abertura do bagageiro e ainda pelo para-choques com molduras fortes.

Por dentro, duas opções de contraste: preto com laranja ou preto com prata. E o painel recebeu detalhes em metálico independente da cor do interior. Porém, o melhor é o sistema de bancos Utility Long Tall Refresh, que vai além do rebatimento já conhecido.

Ele permite a acomodação de objetos de grandes dimensões, como colocar malas grandes ou até vasos de plantas na área dos assentos traseiros. Só para ter uma ideia do espaço, quase fiquei totalmente em pé - com os meus 1,63m - quando elevei o assento. Outra possibilidade é o modo Refresh que possibilita um assoalho plano, que aumenta o espaço útil para bagagens. Aliás, o porta-malas cabe 363 litros.

Painel conta com elementos metálicos em todas as versões. O interior pode vir em duas combinações: laranja/preto e preto/prata. A direção é elétrica. Foto: Divulgação



Para testar

A motorização já foi divulgada: 1.5 flex. Com etanol, gera 116 cv de potência a 6.000 rpm e 15,3 kgf.M de torque a 4.800 rpm. Quando abastecido com gasolina, são 115 cv a 6.000 rpm e torque de 15,2 kgf.M a 4.800 rpm. A transmissão CVT possui conversor de torque, prometendo uma resposta mais rápida e aceleração linear, e a direção é eletricamente assistida, desenvolvida especificamente para o WR-V, permitindo um raio de manobra de apenas 5,3 metros. Mas, tudo isso vamos ver só em março, no lançamento já confirmado em Foz do Iguaçu.

Fábrica

Para dar as boas-vindas ao carro, fomos até sua casa em Sumaré, onde entrará agora em linha de produção. Fora a produção, essa estrutura de quase dois milhões de metros quadrados é também a sede de operação da Honda South America, tendo também o centro de treinamento a concessionárias e o depósito das peças de reposição. A fábrica conta com mais de 3 mil funcionários, 4,7 bilhões de investimentos acumulados e faz 520 carros por dia.

*A repórter viajou a Sumaré (SP) a convite da Honda