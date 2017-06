Viciados em andar baixo

00:00 · 12.06.2017 por Camila Marcelo - Repórter

A constância de lombadas e buracos em Fortaleza não desanima os amantes de rebaixados para mexer na altura do carro. Pelo menos, não para os 54 integrantes que fazem parte do Sport Styling Club atualmente ou para os quase 130 que estiveram durante os mais de cinco anos de duração do grupo.

E o aprimoramento da suspensão a ar veio bem a calhar, fazendo muitos emigrarem do fixo e para quem gosta de customizados, é uma mão na roda.

.Em julho, os rebaixados vão movimentar a Arena Castelão

"Os problemas com vazamentos na de ar, mangueira vazando, montagem com defeito já não acontecem mais. Melhorou 90%", informa Roger Oliveira, presidente do clube.

Dessa forma, facilitou a vida de quem usa o mesmo caro dos eventos para circular pelo dia a dia. É só colocar a altura original no trânsito, para não precisar andar com uma velocidade muito reduzida e, ao chegar no encontro, é apertar um botão e chegar quase ao chão. Mas, antes, preferiam andar se arrastando literalmente, em vez de arriscar os possíveis defeitos do outro modelo.

Entre os carros mais frequentes do grupo, estão modelos da Volkswagen, entre novos e antigos, como Gol, Parati, Polo, Fusca e Saveiro. Mas, a variedade é grande tendo também Ford Fusion e Honda Civic.



Automóveis da marca Volkswagen estão em sua maioria no grupo, entre eles a Parati, a Saveiro, o Polo, o Gol e, claro, o Fusca fotos: divulgação

Entre os estilos, segundo Roger, o mais comum entre eles é o "stance", que prioriza uma roda diferenciada e a suspensão a ar. "Porque o foco do clube é a exclusividade. Se forem um dia, vão ver que todos os carros são diferentes. Ninguém fica igual a ninguém", destaca. A média de investimento é de R$ 7 a 10 mil, podendo até ultrapassar dependendo do modelo do veículo ou da peça.

Tem ainda representantes do "chora boy", com roda mais comum e carro rebaixado com suspensão fixa, com custo de cerca de R$ 5 mil, e o "performance" que tem o motor preparado, um pouco mais potente, mesclando com a linha "chora boy" em sua maioria. Diferente do tunado, eles ficam mais de "cara limpa", fazem poucas alterações.

Mexem mais na suspensão, nos aros, nos pneus, no motor e na pintura. No interior, mudam o volante, o som e os bancos. E uma tendência recente ainda é o "sistema de mala", com o qual o cilindro usado para suspensão a ar com as mangueiras é colocado no bagageiro de forma estilizada, para quando o porta-malas for aberto, o interior ter um elemento estético e, não, só um equipamento.

No perfil do clube, tem desde jovens de 19 anos a adultos com mais de 50 anos. "Todo mundo que curte carro rebaixado é desde a infância. E o filme "Velozes e Furiosos" também ajudou muito nessa questão. A paixão pelo carro baixo é porque chama a atenção das pessoas", explica.

Roger também afirma que se engana quem relaciona rebaixados com maus cuidados ou que está acabando com o veículo. "Mas, quem rebaixa tem muito mais zelo que uma pessoa comum. A gente cuida, a gente gosta. Se quebrar qualquer pecinha já está ajustando, então é um gosto mesmo por andar baixo", enfatiza.

Começo



Nos encontros semanais, que acontecem todas as quintas-feiras em um posto na Bezerra de Menezes, vão uma média de 20 a 25 componentes

O SS Club, nomenclatura usada pelo grupo, foi uma criação de três amigos. Entre amigos e indicações de conhecidos, conseguiram juntar sete automóveis em janeiro de 2012.

Agora, em torno de 20 a 25 marcam presença regularmente toda quinta em um posto de combustível localizado na Bezerra de Menezes. "É um pessoal que gosta de carro, não é só moda", completa.

Se encontram para trocar novidades, dar dicas para os novatos em rebaixado, para ver o que mudou um do outro, além de ver quais são os próximos eventos do calendário. E um muito aguardado está marcado para julho. Para mais detalhes, veja a matéria coordenada ao lado.

Fique por dentro

Conheça os estilos de rebaixados

A linha "Stance" é a mais frequente entre os membros do SS Club. O gasto é, em média, de R$ 7 mil a 10 mil, podendo ultrapassar dependendo do tipo do carro e das peças escolhidas. O foco é uma roda mais exclusiva e a suspensão a ar.

Outra muito comum é chamada de "Chora boy", a suspensão escolhida é a fixa e a roda é mais comum. O investimento também é menor e costuma ser o estilo de entrada para os que começam a rebaixar. O preço é em média, segundo o presidente do clube, Roger Oliveira, de R$ 5 mil.

E quem liga mais para performance na pista, mescla o exterior do "Chora boy" com um motor modificado. O nome dele já diz tudo, é chamado de "Performance".