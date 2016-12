Viagem de moto exige roupas de segurança

00:00 · 26.12.2016

A festa de fim de ano e as férias estão chegando e já já muitos colocam o "pé na estrada", quer dizer, "a moto na estrada". Como prevenção, depois de fazer a revisão e a manutenção da moto, é hora de fazer um check list nos acessórios de segurança. "É quando, com um olhar mais detalhado, o motociclista percebe que está na hora de trocar aquela calça ou jaqueta velha, que ele acha bem confortável, mas que já não oferece mais tanta segurança", diz André Munhoz Moreira, marketing da Riffel. "Não se pode negligenciar. Em caso de um acidente, as roupas e o capacete são fundamentais para amenizar a queda e até salvar vidas", completa.

Parece um assunto redundante, mas o que se vê por aí no dia a dia e até nas estradas mostra que o tema ainda precisa ser muito abordado e os motociclistas conscientizados. Infelizmente é comum se deparar com alguns deles com roupas inapropriadas, de chinelo e até sem capacete em algumas regiões do país. "Eles correm muitos riscos ao não se protegerem sobre duas rodas como se deve", alerta Moreira.

Entre as principais peças que precisam estar no armário de um motociclista e devem ser utilizadas em qualquer passeio - independente do sol intenso, frio ou chuva - estão: jaquetas, calças, luvas e calçados apropriados. Todas devem ser reforçadas com proteções contra impactos e resistentes à abrasão.

Com a finalidade de oferecer proteção e conforto, as roupas de segurança para motociclistas podem ser encontradas em vários modelos, para os mais diversos tipos de corpo e tamanhos. Na confecção desses equipamentos, em geral, são utilizados diferentes materiais ultrarresistentes, como o couro e o poliéster, que possuem maior resistência à abrasão.

Mas, não basta comprar qualquer equipamento em qualquer lugar, isso pode ser arriscado. "A qualidade dos produtos é fundamental quando se fala em segurança sobre duas rodas. Se a roupa não tiver qualidade não irá desempenhar sua função de proteção como se deve, deixando o piloto vulnerável", ressalta Moreira. "Antes de comprar qualquer equipamento, é preciso pesquisar sobre a marca e se informar sobre a credibilidade da empresa. E, no segundo momento, verificar todos os detalhes da peça, como a resistência dos materiais, acabamento e especificações", completa.