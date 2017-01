Veloz e luxuoso

00:00 · 30.01.2017 por André Marinho - Editor

Sedan grande de luxo com mais vendas no Brasil, Fusion tem tecnologia e novo design para conquistar um público exigente e de alto nível; modelo vem importado do México ( Fotos: Divulgação )

O impacto ao ver o novo Fusion é imediato - tanto pelo seu comprimento, como pelo visual. A frente dele impressiona mesmo.

Importado do México, ele tem duas versões: 2.5 flex e 2.0 turbo Ecoboost, além da híbrida. Segundo a fabricante, os motores 2.5 flex (175 cavalos e 24,1 kgfm de torque com etanol, 167 cv e 23,2 kgfm com gasolina) e 2.0 Ecoboost (248 cv e 39 kgfm, somente a gasolina, com turbo e injeção direta) ficaram até 7% mais econômicos. Nosso teste foi com o modelo 2.0 turbo, com 248 cv.

As maiores novidades são os sistemas de segurança e tecnologia semi-autônoma, que auxiliam o motorista e agem na prevenção ou redução de danos de acidentes que ocorrem por distração ou cansaço do condutor.

Essa parafernália inclui o assistente de frenagem automática com detecção de pedestres, operado por radar e sensores; controle de cruzeiro adaptativo com função "stop and go" (o ACC permite que o carro freie totalmente caso o tráfego esteja parado, retomando automaticamente conforme o fluxo avança); monitoramento de ponto cego; auxílio de permanência em faixa (corrige automaticamente a direção do volante, assim como no novo Chevrolet Cruze e Audi A3 Sedan); e sistema de detecção de fadiga do condutor. Há também o sistema de estacionamento automático de segunda geração.

Em termos de segurança, há ainda oito airbags, cintos traseiros infláveis (como no crossover Edge) e controles de tração e estabilidade.

Entre os itens de conforto e conveniência estão os faróis full-LED, função start-stop, grade frontal adaptativa (abre e fecha, segundo a velocidade, para controlar o fluxo de ar ao motor e melhorar a eficiência e o consumo) e central multimídia Sync de terceira geração com tela de oito polegadas e possibilidade de projeção dos sistemas Apple CarPlay e Android Auto.

A sua transmissão automática tem um charme a mais. O seletor de marchas, chamado pela Ford de "E-shifter", substitui a alavanca por um botão giratório, parecido com o de modelos da Jaguar Land Rover. Os bancos dianteiros têm ajuste elétrico, memória e aquecimento, além de refrigeração na versão Titanium.

Testei a top de linha, com direito a teto solar com tração integral.

É nesta versão de topo, aliás, que o sedan oferece os itens de tecnologia semi-autônoma citados anteriormente.

A posição de dirigir é muito boa, com fácil visualização da frente do carro, já que o banco do motorista conta com ajuste de altura. Todos os comandos são facilmente acessados no painel ou nas teclas do volante, por meio das quais é possível acessar computador de bordo, celular, controle de velocidade, GPS e aplicativos. O motorista pode mudar a configuração dos instrumentos digitais, destacando o que for do seu interesse. O acabamento interno sofisticado torna o ato de dirigir ainda mais prazeroso, já que os materiais são de boa qualidade e a montagem é zelosa. O painel é revestido com material emborrachado e os bancos com couro.

O câmbio é de seis marchas e o casamento dele com o motor é perfeito, com bom entendimento entre o comando no acelerador e as trocas de marchas, que são suaves, sem trancos. No modo manual fica mais esperto, mas, se você pisa fundo, o consumo fica na casa dos 5km/l.

As suspensões foram muito bem ajustadas, proporcionando equilíbrio entre o rodar confortável e a estabilidade em curvas. O sistema de tração integral AWD mantém o carro o tempo todo colado ao chão, garantindo segurança quando a tocada é mais agressiva.

Detalhes

Sedan para executivos

Conforto e desempenho: muito espaço interno, mas também um casamento excelente entre câmbio e motor fazem do carro da Ford uma opção inteligente para clientes exigentes; o motor turbo garante uma performance diferenciada na estrada. (Fotos: Divulgação)

Ficha técnica

Motor: 2.0 l, turbo

Potência: 248 cv

Transmissão: automática, 6 marchas

Tração: integral

Suspensão: Dianteira, independente, tipo McPherson; traseira, independente, Control Link / 8 x 18 polegadas de liga leve/ 235/45 R18

Capacidades: tanque, 68 litros; e de carga 387 quilos

Preço: R$ 158.700

Fonte: Ford Crasa