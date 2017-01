Uma picape e um SUV convervísel

00:00 · 02.01.2017 por André Marinho - Editor

Picape da Nissan virá primeiro importada do México; até 2018 virá da fábrica da marca na Argentina, preços não divulgados. ( FOTO: Divulgação ) Modelo de mais sucesso da Land Rover no mundo, a Evoque ganha versão conversível que será vendida no Brasil até o final de fevereiro, preços não divulgados, mas motor será o mesmo turbo, 2.0l, com 240 cv de potência.

Com o crescimento do mercado de utilitários esportivos e picapes no Brasil, as montadoras não deixam de fazer lançamentos para atrair esse disputado segmento. Uma japonesa, a Nissan e uma inglesa, a Land Rover fazem suas apostas.

Vamos começar pela Evoque conversível. O carro é um sucesso mundial desde seu lançamento, em 2011. De lá para cá, os designers ingleses inventaram versões e uma improvável versão conversível, que foi apresentada em vários salões pelo mundo e que chega agora ao Brasil, até fevereiro.

A versão com distância do solo reduzida, conforme consta no site da Land Rover, será equipada com motor 2.0 turbo a gasolina de 240 cv e câmbio automático de nove marchas. A tração é integral.

Entre os itens de série destacados na home estão faróis de xenônio com assinatura de led, central multimídia com tela sensível ao toque de 10,2 polegadas, sensor de chuva, faróis com acendimento automático, bancos de couro com regulagens elétricas e memória, rodas de liga leve de 20 polegadas, entre outros.

Na lista de opcionais, haverá recursos como park assist, detector de ponto cego nos retrovisores, controlador de velocidade adaptativo, chave presencial, aviso de mudança de faixa e máscara negra nos faróis.

Picape Frontier

A Nissan Frontier começa a sua carreira por aqui como importada. Será fabricada no México. A nova geração não aposenta de imediato a antiga Frontier, que continuará como uma opção mais acessível.

O utilitário chegou até a ser apresentado no Salão de São Paulo. Além do estilo renovado, a Nissan ganhou novo motor 2.3 turbodiesel de 188 cv e 40 kgfm, associado a um igualmente inédito câmbio automático de sete marchas. A caixa manual continua a ser de seis velocidades.

Posteriormente, a tendência é que a Frontier passe a ser trazida da Argentina, onde começará a ser produzida apenas em 2018.

O CEO da aliança Renault-Nissan, Carlos Ghosn, confirmou o investimento de US$ 800 milhões no país vizinho até 2018.

Além da Frontier, o montante será aplicado na produção de outras duas picapes construídas sobre a mesma plataforma: a Renault Alaskan e um modelo da Mercedes-Benz, provavelmente batizado de GLT.

Aliás, uma das surpresas será a picape Mercedes, que virá somente no final de 2018, como linha 2019. Segundo a Daimler, a demora se deve ao fato de que, apesar de usar a mesma arquitetura, o modelo precisa ter características específicas do segmento premium, para atender os clientes da Mercedes.

Assim como as irmãs, a Mercedes terá cabine dupla, cerca de 5 metros de comprimento, 3 metros de distância entre-eixos e 1 tonelada de capacidade de carga. Motor e câmbio serão próprios, como prevê o contrato entre as empresas. Segundo fontes ligadas à fábrica, a Mercedes deverá ter motores de quatro e seis cilindros, gasolina ou diesel, acoplados sistemas de transmissão manual ou automático, 4×2 ou 4×4.

Ainda não se sabe quais versões viriam para o Brasil. Por falar em vir, o modelo da Mercedes será feito na Espanha, uma vez que, pelo acordo, todas as picapes sairão de duas fábricas da Renault no mundo: uma em Córdoba (Argentina), responsável pela produção das linhas Renault e Nissan, e outra em Barcelona (Espanha), que fará as linhas Nissan e Mercedes.

O ano de 2016 se confirmou como um ano repleto de novidades nas picapes. Entre as principais, a indústria teve a estreia da Fiat Toro, as reestilizações de Ford Ranger e Chevrolet S10 e o lançamento da nova Hilux flex. Em outubro, de 2016 a Mitsubishi iniciou as vendas da nova Mitsubishi L200 Triton, rebatizada de L200 Triton Sport.

